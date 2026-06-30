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    Ahora van por Brasil: Erling Haaland mete a Noruega en los octavos del Mundial con sufrido triunfo sobre Costa de Marfil

    Un gol en el epílogo del delantero decidió un partido muy parejo. Los nórdicos son la primera selección europea que clasifica a la ronda de los 16 mejores del planeta.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Ahora van por Brasil: Erling Haaland mete a Noruega en los octavos del Mundial con sufrido triunfo sobre Costa de Marfil. Cheng Min

    Noruega sufrió más de la cuenta para vencer a Costa de Marfil. En Arlington, el equipo de Erling Haaland tuvo que exigirse al máximo para superar a un buen conjunto marfileño. Un gol del delantero del Manchester City cuando el partido se acababa decidió la eliminatoria, muy pareja, como ha sido la tónica. En la próxima fase, los vikingos chocarán contra Brasil, en un duelo que desde ya se proyecta como imperdible.

    Se podría decir que el conjunto africano sorprendió al conjunto nórdico. Al menos, durante los primeros 30 minutos. Nicolás Pepé por la derecha y Yan Diomande por la izquierda le hacían daño a la defensa europea, que tuvo problemas para controlar a los volantes rivales, porque además se sumaba también Franck Kessié.

    Se trataba de dos equipos construidos para atacar, y no para defender. Por eso, en la fase de grupos ambos mostraron ciertas licencias a la hora de retroceder y de cerrar espacios, no así para generar peligro. Noruega se vio incómoda en esa primera media hora de partido, con Erling Haaland aislado y Martin Odegaard desconectado del resto de sus compañeros. Tener a Alexander Sorloth, otro centrodelantero, no parecía la mejor alternativa, sobre todo, porque estaba cargado a la derecha, casi como un extremo.

    Sin embargo, el mérito del equipo dirigido por Ståle Solbakken fue saber aguantar los embates marfileños y adaptarse a las condiciones adversas. Con los minutos, comenzó a aproximarse con más decisión, con el volante del Arsenal como conductor. Y el panorama mejoró para los escandinavos.

    Antonio Nusa abrió la cuenta. Jia Haocheng

    El trámite se había emparejado a esas alturas. Ahí fue donde Los Elefantes fallaron donde Noruega tuvo éxito. La selección dirigida por el francés Emerse Faé no supo contener los buenos momentos de su oponente. Un pase de Odegaard encontró en buena posición a Antonio Musa. El extremo izquierdo de 21 años clavó un derechazo espectacular. Un remate cruzado y alto que dejó sin reacción al arquero Yahia Fofana (39′).

    La apertura de la cuenta fue un mazazo para Costa de Marfil, que se desdibujó completamente. En los minutos siguientes Haaland estuvo dos veces a punto de aumentar el marcador, pero falló.

    La reacción marfileña

    En el segundo tiempo, los africanos mandaron a la cancha a una de sus mejores alternativas en la banca: Amad Diallo. El delantero del Manchester United reemplazó a los 60′ a Christ Inao Oulaï, quien no gravitó.

    Y justo después de que Noruega también modificara su pizarra, vino el empate. Una sensacional jugada personal del atacante de 23 años, quien eludió a varios rivales desde la derecha para ingresar al área, terminó en un zurdazo preciso al segundo palo de Orjan Kyland (74′).

    En ese momento, el duelo entró en un pozo. Con ambos rivales resguardándose, sin arriesgar demasiado. Ninguno tenía mucha claridad tampoco.

    Hasta que apareció uno que había estado desaparecido y que prácticamente no había tocado la pelota. Patrick Berg envió un centro que encontró a Haaland solo cerca del área chica. El Androide apenas tuvo que empujarla para decretar el triunfo parcial (86′). El quinto gol del espigado delantero noruega en la Copa del Mundo, la gran figura del equipo.

    Lee también:

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