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    “Antes se dio la misma situación”: revelan más detalles del minuto de furia de Marcelo Bielsa en eliminación de Uruguay

    La periodista Majo Paiva revela como se dio el tenso momento del rosarino frente a las cámaras.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Antes se dio la misma situación sin la cámara”: los detalles del minuto de furia de Bielsa tras la eliminación de Uruguay. Li Muzi

    Marcelo Bielsa vive días tensos. Tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial, en el país charrúa lo apuntan como el principal responsable. En el momento de la derrota ante España, el Loco tuvo un incómodo momento frente a las cámaras.

    “¡Dale de una vez!“, gritó frente a las cámaras, antes de dar una breve entrevista a la periodista Majo Paiva, al borde del terreno de juego.

    Días después de lo sucedido, la reportera dio detalles de la situación. “En el debut de Uruguay, contra Arabia, se dio esta situación, solo que la cámara no estaba. Entonces, ya me la vi venir. Si en el primer partido Bielsa ya estaba exacerbado, estaba molesto, con la eliminación del Mundial dije: ‘Va a pasar algo similar’. Por eso yo estaba abstraída de verlo molesto”, señaló Paiva a la radio COPE de España.

    Luego detalló que el grito no fue para ella: “Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena. Me disculpé con el camarógrafo, porque, más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección”.

    La periodista tuvo que darle explicaciones al afectado. “El colega, que es trabajador de la FIFA, que habla solamente inglés, me dijo que no era inconveniente, que no era mi culpa y que él entendía la situación, pero que tampoco es manera de hablar. Y obviamente estoy de acuerdo”, comentó.

    Finalmente, Paiva reveló que el instante de furia de Bielsa no fue por una demora prolongada. Asegura que el grito se dio cuando llevaba menos de 10 segundos frente a la cámara. “Lo estaban encuadrando para la entrevista. Le dijeron que retrocediera un paso, él se acomodó, luego le dijeron ‘un poco más atrás’ y ahí fue donde explotó”, dijo.

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