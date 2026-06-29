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    Chalecos con hielo: qué es y para qué sirve la nueva prenda que se toma las pausas de hidratación en el Mundial

    Al momento de la detención del partido entre Colombia y Portugal, llamó la atención la utilización de una indumentaria para combatir las altas temperaturas en Miami. Varias selecciones replican esta técnica en los entrenamientos.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Durante el partido ante Portugal, la selección de Colombia recurrió a la utilización de chalecos de hielo para combatir la pausa hidratación. Foto: captura de pantalla.

    Corría el minuto 68′ del partido entre Colombia y Portugal cuando el árbitro Alireza Faghani indicó que los jugadores de ambas selecciones debían dirigirse al banquillo para la segunda pausa de hidratación exigida por la FIFA.

    En otros compromisos, aquella detención sería motivo de pifias del público y reproches por parte de los mismos jugadores. Sin embargo, en este caso, las altas temperaturas que caían sobre la ciudad de Miami hacían inevitable una interrupción del juego. Muchos de los protagonistas del encuentro, de hecho, estaban exhaustos y necesitaban refrescarse a como diera lugar.

    Así quedó demostrado, sobre todo, en la banca del elenco cafetalero. Para combatir en extremo calor y la humedad en el Estado de Florida, el cuerpo técnico del entrenador Néstor Lorenzo repartió chalecos con hielo a cada uno de sus futbolistas. En rigor, fue un cooling break con todas sus letras.

    La imagen rápidamente llamó la atención en redes sociales, ya que la prenda para refrigerar a los jugadores se está convirtiendo en tendencia durante el Mundial 2026.

    ¿Qué es y para qué sirve el uso del chaleco de hielo durante las pausas de hidratación?

    Los chalecos que llamaron la atención en las pausas de hidratación son indumentarias que contienen compartimentos con hielo o geles refrigerantes que ayudan a disminuir la temperatura corporal de los atletas en cuestión de minutos. El objetivo principal es mitigar los efectos del calor, retrasar la aparición de la fatiga y permitir que los jugadores mantengan un alto rendimiento físico durante todo el encuentro.

    Sin embargo, han causado tal revuelo por su efectividad, que también se aplican en otros contextos. Las selecciones de Argentina, España y Francia han sido los principales impulsores al momento de usarlos en los entrenamientos y así poder combatir el calor que azota a Norteamérica.

    Argentina impulsó el uso de chalecos de hielo en los entrenamientos del Mundial 2026.

    En la Roja europea, por ejemplo, explican el impacto que tiene el uso de este artefacto en las sesiones. “Los chalecos que tenemos aquí nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal y a partir de ello los ponemos para intentar que la fatiga se retarde un poquito y que luego la recuperación sea más rápida”, aseguró el preparador físico Carlos Cruz.

    La selección de España ha ocupado los chalecos de hielo para combatir el calor en el Mundial 2026.

    En los galos, en tanto, la han ocupado como punto de partida para desarrollar un extenso protocolo contra las altas temperaturas. Y es que el DT Didier Deschamps desarrolló una “guerra de hidratación” donde cada jugador debe beber hasta seis litros de agua al día y usar toallas heladas para bajar la temperatura. Además, la Federación Francesa instaló una cámara de frío móvil y baños de agua fría en la sede para agilizar la recuperación, advirtiendo sobre los cambios bruscos de temperatura.

    En la misma línea, se ajustó el programa diario para reducir desplazamientos y cargas físicas innecesarias, ya que el trayecto entre el alojamiento y el centro de entrenamiento supera los treinta minutos en un ambiente agotador.

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