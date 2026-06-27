Descifra: 81% de los chilenos cree que pausas de hidratación no aportan al Mundial

Cuatro de cada cinco chilenos cree que las pausas de hidratación obligatorias “no contribuyen a mejorar el espectáculo”. Este es uno de los hallazgos de la última edición del “Termómetro Mundialista” realizado por Descifra –una alianza estratégica entre Copesa y Artool–, que indagó en la percepción de la ciudadanía de cara al fin de la fase de grupos de la Copa del Mundo, al tiempo que los planteles y jugadores favoritos del público se empiezan a traslucir. El sondeo, que se llevó a cabo entre el 24 y el 25 de junio, encuestó residentes del país que están siguiendo el Mundial.

Las dos pausas de tres minutos por cada tiempo, destinadas a la hidratación, se han convertido en un inconveniente para muchos. En ese sentido, un 81% de los chilenos opina que la instauración de recesos para tomar agua con independencia de la temperatura no aportan al Mundial, versus un quinto de la muestra (19%) que avaló la medida. De esa manera, según recaba Descifra, se trata de la nueva normativa menos popular incorporada por la FIFA en el torneo. Las críticas de los espectadores apuntan a que las pausas cerca del minuto 22 o 23 le quitan ritmo al partido y además se distrae la atención por los avisos comerciales.

“Lo que pasa es que está pensado en el ser humano, no está pensado en el espectáculo”, opina el exdirector técnico de Universidad de Chile, Cesar Vaccia. “Porque obviamente en el partido entre Ecuador y Alemania estábamos todos gozando del partido y de repente pasa que te mandan a tomar agua”, dice.

Foto: Xinhua

Por ese motivo, Vaccia agrega que es “una regla situacional” que se debería aplicar dependiendo del caso. “Fue pensado desde el punto de vista médico”, complementa, “y es necesario, con el calor que hace allá, que se realice ese protocolo”. Y sobre los efectos de esta medida en el torneo local, el exDT sostiene que “aquí no creo que lo hagamos, ni en invierno”.

Esa misma fue la impresión general de la norma cuando se aplicó en la Copa Libertadores. De hecho, el encuentro de Flamengo ante Cusco puso al descubierto una crítica del Mengao a través de sus redes sociales: “Una parada de hidratación en el frío de 8 grados de la altitud de Cusco”.

En cuanto a las otras reglas que dictaminó la FIFA, los chilenos tienen una perspectiva marcada respecto a la ampliación del VAR, que suma facultades al videoarbitraje, como revisar segundas amarillas y corregir tiros de esquina mal cobrados. Así, el 61% de los encuestados afirma que no es un aporte al espectáculo y un 39% opinó lo contrario. Para Vaccia, el éxito de la medida depende de su correcta ejecución y sostiene que es evidente que “en los córners no ha funcionado”.

Las otras normas también han dividido a los encuestados. Cotejadas cada una por Descifra, la que busca acelerar el juego con límites de segundos para laterales, saques de fondo y de arqueros, reveló que un 57% cree que es un aporte y un 43% que no lo es. La que plantea acelerar los cambios y atenciones médicas –con sanciones de 1 minuto por “hacer tiempo”– obtuvo un 52% a favor versus un 48% en contra. En cuanto a las sanciones por hablar e insultar con la boca tapada, los chilenos se pronunciaron principalmente de forma negativa (53%).

El favorito y la sorpresa

Los tres países favoritos para levantar la Copa del Mundo 2026 concentran un 55% de las inclinaciones del sondeo de Descifra. A la cabeza de la lista, Francia es el plantel predilecto de los chilenos, con casi un cuarto de las preferencias (24%), lo que no sorprende al considerar que los galos superaron invictos la fase de grupos tras superar a Senegal, Irak y Noruega con una media de tres tantos por partido.

Tras asegurar su cupo en los dieciseisavos de final con dos victorias ante Argelia y Austria, Argentina es el segundo favorito (16%). El país transandino es seguido de cerca en el favoritismo chileno por la selección de Brasil, que registró un 15% de adhesión en el sondeo. La selección dirigida por Carlo Ancelotti se impuso en su grupo tras vencer a Escocia y Haití, y empatar con Marruecos en su debut. Este lunes Brasil se medirá ante Japón por la eliminatoria de 32.

Los otros favoritos incluyen a Portugal (12%), Holanda (9%), España (7%), Alemania (7%) e Inglaterra (3%), mientras que un 7% no tiene favorito. Para Leonardo Véliz, ex seleccionado chileno y DT de la Selección Sub 17 en 1993, “España es el equipo que se perfila para ser campeón”, pese “al traspié ante Cabo Verde”, que resultó en un empate.

Al consultar por “¿cuál ha sido la selección sorpresa del Mundial?“, en primer lugar aparece Cabo Verde, tanto por el empate mencionado por Véliz como el que obtuvo en su segunda fecha ante Uruguay (2-2). En segundo lugar, el desempeño de Estados Unidos asombró a un quinto de la muestra (21%). A Vaccia lo sorprendió más Cabo Verde que el equipo local, ya que este ”viene hace tiempo con buenos resultados".

La tercera mayor sorpresa fue Japón, que registró un 16% de inclinaciones, cuyo desempeño Vaccia afirma que merece una “una mención especial”, ya que “se han hecho un plan, se han armado y al final se están transformando en un tremendo equipo”. Japón elaboró un proyecto a largo plazo para convertirse en campeón en 2050. La lista de sorpresas la cierran Noruega (13%), Escocia (4%) y Canadá (3%).

La decepción

Por otro lado, la selección que más decepcionó a los encuestados fue Uruguay (46%), luego de que el plantel dirigido por Marcelo Bielsa empatara con Arabia Saudita (1-1) y con Cabo Verde (2-2). La noche del viernes, los charrúas quedaron eliminados tras perder 1-0 con España. Aunque Ecuador aparece en segundo lugar en cuanto a decepciones (22%), esto último se debe a que el sondeo se realizó antes de su sorpresiva victoria ante Alemania (2-1). De hecho, según Véliz, “yo nunca había visto un equipo sudamericano jugar contra una potencia europea como lo hicieron. Tuvieron fuerza, potencia, carácter y habilidad”.

Para Matías Parker, editor de El Deportivo de La Tercera, “la gran decepción es Turquía, por lejos”. En sintonía con su análisis, los turcos quedaron en el tercer lugar en cuanto a las mayores decepciones (10%). “Llegaron con muchas expectativas, liderados por jugadores de la talla de Arda Güler, Kenan Yildiz y Hakan Çalhanoğlu, y con el experimentado Montella a la cabeza técnica, pero fueron incapaces de vencer a rivales que en la previa parecían accesibles”, apunta Parker.

¿Messi, el goleador?

En cuanto a los futbolistas, Descifra consultó por quién ha sido el mejor jugador hasta el momento y quién se coronará como el goleador del certamen. En ambas preguntas -y en el mismo orden- tres nombres fueron mencionados: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

En cuanto al mejor jugador, Messi lideró la encuesta con un tercio de las inclinaciones (33%), seguido de Mbappé (23%) y Ronaldo (16%). Los porcentajes varían al consultar por quién obtendrá el Botín de Oro. Ahí lideró el jugador argentino con un 37%, luego aparece el nombre del francés con un 34% y del portugués (15%).

Messi celebra su segundo gol ante Austria. Foto: @Argentina.

En primer partido ante Argelia, Argentina se impuso por 3-0 con tres tantos de Messi. Y ante Austria (2-0) La Pulga hizo un doblete. Mbappé lo sigue de cerca, con cuatro tantos en los tres partidos que disputó Francia en la primera etapa.

“La lucha por ser el goleador se dará entre Messi y Mbappé, considerando que Argentina y Francia serán dos selecciones que prometen ser animadoras hasta el final del Mundial. Sin embargo, creo que será decisivo los rivales que se les vayan cruzando en las siguientes rondas. En los dieciseisavos de final, con los mejores terceros clasificados disputando la serie, pueden aparecer países que les entreguen más licencias para convertir”, complementa Parker.

Kylian Mbappé festeja una anotación ante Irak. Lyu Xiaowei

Vaccia está de acuerdo con que el goleador podría ser Messi, “si es que no se lesiona, obviamente”. Por otro lado, Véliz opina que es muy temprano para definirlo y que aún no sabe si va a ser Messi, “Haaland o el mismo Kane”, lo que dependerá “de los rivales que les vaya a tocar en la segunda vuelta”. En la tabla de los mejores jugadores hasta el momento de Descifra, Haaland ocupa el cuarto puesto, con un 15%.

Expectativas

Ante la pregunta “¿ha visto el Mundial de fútbol?“, un 36% de los encuestados declara haber visto la mayoría de los partidos, mientras que un 40% ha visto ”varios" y un 24% solo unos pocos. De esta manera, se puede afirmar que más de un 75% de los chilenos está siguiendo el certamen con atención.

Para mantenerse actualizados sobre su desarrollo, un predominante 68% afirma que ve los partidos directamente. Los que prefieren el formato conciso de los resúmenes conforman un poco más de un cuarto del total (26%) y los que solo ven los goles un 6%.

Por último, en la consulta por si la primera ronda de la Copa del Mundo “ha estado por sobre, igual o por debajo” de lo que se esperaba, la opción predominante es que se desarrolló de la forma en que se había previsto (44%), mientras que superó las expectativas de un 34%. En cambio, solo un quinto se inclinó por la opción “por debajo de lo que se esperaba” (22%). Dicho de otro modo, hasta el momento el certamen cumplió o superó las expectativas de un 78%.