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    Las extremas medidas de la selección de Francia para evitar el calor durante el Mundial 2026

    Según informó el diario L'Equipe, el entrenador Didier Deschamps implementó un radical protocolo para que los jugadores se hidraten ante las altas temperaturas.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Francia adopta medidas extremas para el calor del Mundial 2026.

    La selección de Francia se alista para el debut en el Mundial 2026. Este martes 16 de junio, en Nueva Jersey, se enfrentarán a Senegal, por el Grupo I. El plantel galo, compuesto por estrellas como Kylian Mbappé y Michael Olise, es uno de los grandes candidatos a conquistar la corona en Norteamérica.

    Sin embargo, más allá de favoritismos y figuras rutilantes, la previa al duelo con los africanos ha estado marcado por un factor externo al fútbol. En medio de los entrenamientos en suelo estadounidense, el combinado francés se ha visto particularmente golpeado por las altas temperaturas. Cabe remarcar que en Boston, lugar donde está la base de concentración, hay más de 35 °C y una humedad superior al 60 %.

    Es por este motivo que el entrenador Didier Deschamps aplicó una extrema medida para evitar la afectación por el calor. Según información del medio parisino L’Equipe, como primer dictamen, el adiestrador trasladó los entrenamientos al horario de los partidos para acelerar la adaptación física.

    Didier Deschamps aplicó una medida para evitar el calor extremo en el Mundial 2026. Sarah Meyssonnier

    Luego, insistió en el protocolo más radical: una “guerra de hidratación” donde cada jugador debe beber hasta seis litros de agua al día y usar toallas heladas para bajar la temperatura. Además, la Federación Francesa instaló una cámara de frío móvil y baños de agua fría en la sede para agilizar la recuperación, advirtiendo sobre los cambios bruscos de temperatura.

    En la misma línea, se ajustó el programa diario para reducir desplazamientos y cargas físicas innecesarias, ya que el trayecto entre el alojamiento y el centro de entrenamiento supera los treinta minutos en un ambiente agotador.

    Ante este panorama, desde el plantel subcampeón en Qatar 2022 ya adelantan el proceso para acostumbrarse. “No hay receta milagrosa. Hay que hidratarse bien. Tampoco es la primera vez que vamos a jugar con calor. Nos adaptaremos como todas las selecciones”, aseguró el portero Brice Samba.

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