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    Sigue el drama en Uruguay: figura de la Celeste sufre rotura de ligamentos tras el fracaso en el Mundial

    Luego de quedar eliminada de la Copa del Mundo, la selección charrúa confirmó la grave lesión de uno de sus principales futbolistas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Manuel Ugarte es retirado en camilla de la derrota de Uruguay ante España. Li Muzi

    Siguen las malas noticias en Uruguay tras su eliminación del Mundial 2026, que generó una verdadera crisis en el fútbol charrúa. Luego de salir en camilla en la derrota ante España, durante las últimas horas se confirmó la grave lesión de Manuel Ugarte. El volante sufrió una rotura de ligamentos cruzados. Continúa el drama.

    El mediocampista abandonó el campo en el primer tiempo con notorias muestras de dolor y encendió las alarmas. En ese sentido, durante las últimas horas se dieron a conocer los resultados de los exámenes del futbolista de 25 años. La resonancia arrojó la grave lesión que lo alejará de las canchas por varios meses.

    Ugarte se consolidó como una pieza fija en el esquema de Marcelo Bielsa. Fue titular en los tres encuentros de la selección de Uruguay en la Copa del Mundo.

    Ahora, el mediocampista iniciará su regreso a Inglaterra para comenzar su proceso de recuperación bajo la dirección del Manchester United. Lo hará de forma particular luego de que la AUF aplicara un duro castigo para el plantel charrúa.

    La entidad canceló el chárter y los jugadores debieron planificar los viajes a sus respectivos destinos de manera individual. Cada uno deberá hacerlo a través de vuelos comerciales.

    Por otra parte, la grave lesión llega en un complejo momento para Ugarte. Luego de finalizar su participación en el Mundial, el volante debía tomar definiciones para su futuro, ya que no ha sido considerado desde la llegada de Michael Carrick al banco de los Diablos Rojos.

    En el Manchester United tenían planificado buscarle una salida, pero su complejo contexto físico dificulta la opción de ponerlo en le mercado y las posibilidades de que lleguen ofertas por él.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de UruguayMarcelo BielsaManuel UgarteManchester UnitedPremier League

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