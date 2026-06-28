Un sentido mensaje de apoyo: exjugador de Colo Colo sale en defensa de Fernando Muslera tras la eliminación de Uruguay

El fracaso mundialista de la Uruguay de Marcelo Bielsa no dejó indiferente a nadie. La caída ante España, que selló la eliminación de la Celeste de la Copa del Mundo, generó una crisis en el fútbol charrúa.

Por una parte, la prensa local explotó por la decepción en Norteamérica 2026. Por otra, hubo un remezón en la AUF, que decidió aplicar un duro castigo para el plantel: canceló chárter y los jugadores deberán volver en vuelos comerciales.

No obstante, no todas las reacciones han sido negativas. Un exjugador de Colo Colo salió en defensa de Fernando Muslera, el gran apuntado luego de sus repetitivos errores en el torneo, que marcaron el paso uruguayo.

Andrés Scotti, excompañero del portero, mundialista en Sudáfrica 2010 y campeón de la Copa América 2011, le envió un mensaje de apoyo: “Gracias por estar e intentarlo”, comenzó señalando el exfutbolista de 50 años, en una historia de Instagram.

“Sos humano y con un coraje poco común y admirable; dejarle el lugar a un compañero cuando no te sentías bien para seguir, eso es pensar en lo colectivo por sobre lo individual”, añadió el otrora defensor del Cacique.

Andrés Scotti salió en defensa de Fernando Muslera. Foto: @scotti.andres (Instagram Stories).

La reacción de los protagonistas

Muslera ha acaparado la atención tras la eliminación de Uruguay. Álex Baena, autor del gol que sentenció a la Celeste, también le envió un mensaje luego de su fallo: “Por echarle un capote, creo que le ha botado mal. La verdad, tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida. Le mando un fuerte abrazo porque será duro para él”, complementó.

Muslera, en tanto, realizó una autocrítica tras lo sucedido: “Obviamente que nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara“, aseguró.

“Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé. Como les dije a los chicos en el vestuario, cuando ya estaban un poco más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso. Ahora toca estar con los más cercanos, juntar energías. Este deporte tiene eso, este puesto tiene eso, a veces te da mucho y a veces te quita“, agregó.