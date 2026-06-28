SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un sentido mensaje de apoyo: exjugador de Colo Colo sale en defensa de Fernando Muslera tras la eliminación de Uruguay

    Andrés Scotti, otrora defensor del Cacique y mundialista con la Celeste en 2010, salió en defensa del arquero, que ha sido duramente criticado tras cometer varios errores en la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Álex Baena celebra tras el grosero error de Fernando Muslera. Foto: (Photo by Martin Zabala/Xinhua).

    El fracaso mundialista de la Uruguay de Marcelo Bielsa no dejó indiferente a nadie. La caída ante España, que selló la eliminación de la Celeste de la Copa del Mundo, generó una crisis en el fútbol charrúa.

    Por una parte, la prensa local explotó por la decepción en Norteamérica 2026. Por otra, hubo un remezón en la AUF, que decidió aplicar un duro castigo para el plantel: canceló chárter y los jugadores deberán volver en vuelos comerciales.

    No obstante, no todas las reacciones han sido negativas. Un exjugador de Colo Colo salió en defensa de Fernando Muslera, el gran apuntado luego de sus repetitivos errores en el torneo, que marcaron el paso uruguayo.

    Andrés Scotti, excompañero del portero, mundialista en Sudáfrica 2010 y campeón de la Copa América 2011, le envió un mensaje de apoyo: “Gracias por estar e intentarlo”, comenzó señalando el exfutbolista de 50 años, en una historia de Instagram.

    Sos humano y con un coraje poco común y admirable; dejarle el lugar a un compañero cuando no te sentías bien para seguir, eso es pensar en lo colectivo por sobre lo individual”, añadió el otrora defensor del Cacique.

    Andrés Scotti salió en defensa de Fernando Muslera. Foto: @scotti.andres (Instagram Stories).

    La reacción de los protagonistas

    Muslera ha acaparado la atención tras la eliminación de Uruguay. Álex Baena, autor del gol que sentenció a la Celeste, también le envió un mensaje luego de su fallo: “Por echarle un capote, creo que le ha botado mal. La verdad, tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida. Le mando un fuerte abrazo porque será duro para él”, complementó.

    Muslera, en tanto, realizó una autocrítica tras lo sucedido: “Obviamente que nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara“, aseguró.

    “Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé. Como les dije a los chicos en el vestuario, cuando ya estaban un poco más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso. Ahora toca estar con los más cercanos, juntar energías. Este deporte tiene eso, este puesto tiene eso, a veces te da mucho y a veces te quita“, agregó.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de UruguayFernando MusleraColo ColoAndrés ScottiMarcelo Bielsa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán reivindica control de Ormuz por 30 días y exige a EE.UU. frenar a Israel en Líbano

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Terremotos en Venezuela: balances consulares elevan a al menos 64 los fallecidos con nacionalidad o vínculo extranjero

    Suben a tres los chilenos fallecidos tras terremotos en Venezuela: Cancillería confirma dos nuevas víctimas

    Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

    Código azul en siete regiones por frío: ministra Wulf pide dar aviso al Fono Calle de personas con necesidad de refugio

    Lo más leído

    1.
    Corazón solidario: la millonaria campaña de la esposa de Lionel Messi para ir en ayuda de Venezuela

    Corazón solidario: la millonaria campaña de la esposa de Lionel Messi para ir en ayuda de Venezuela

    2.
    Uruguay explota por la decepción en el Mundial: AUF cancela chárter y los jugadores deberán volver en vuelos comerciales

    Uruguay explota por la decepción en el Mundial: AUF cancela chárter y los jugadores deberán volver en vuelos comerciales

    3.
    Sigue el drama en Uruguay: figura de la Celeste sufre rotura de ligamentos tras el fracaso en el Mundial

    Sigue el drama en Uruguay: figura de la Celeste sufre rotura de ligamentos tras el fracaso en el Mundial

    4.
    Parten los dieciseisavos del Mundial: quién juega y dónde se transmite el inicio de la segunda fase de la cita planetaria

    Parten los dieciseisavos del Mundial: quién juega y dónde se transmite el inicio de la segunda fase de la cita planetaria

    5.
    Partidazos a la vista: la ilusionante proyección que ofrecen los emparejamientos de los dieciseisavos del Mundial

    Partidazos a la vista: la ilusionante proyección que ofrecen los emparejamientos de los dieciseisavos del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión San Felipe en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión San Felipe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Canadá en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Suben a tres los chilenos fallecidos tras terremotos en Venezuela: Cancillería confirma dos nuevas víctimas
    Chile

    Suben a tres los chilenos fallecidos tras terremotos en Venezuela: Cancillería confirma dos nuevas víctimas

    Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

    Código azul en siete regiones por frío: ministra Wulf pide dar aviso al Fono Calle de personas con necesidad de refugio

    ¿Las startups necesitan un directorio?
    Negocios

    ¿Las startups necesitan un directorio?

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva

    Historias de Azul Azul en los cinco años de Sartor

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos
    Tendencias

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    Benjamín Adriazola y Francisca Garrido se coronan campeones de la primera edición del Iquique Triathlon 2026
    El Deportivo

    Benjamín Adriazola y Francisca Garrido se coronan campeones de la primera edición del Iquique Triathlon 2026

    Los uruguayos no perdonan a Marcelo Bielsa: “Él decidió mantener en el arco a Muslera para el tercer partido”

    Partidazos a la vista: la ilusionante proyección que ofrecen los emparejamientos de los dieciseisavos del Mundial

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes
    Cultura y entretención

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Venezuela eleva a 1.450 los fallecidos tras terremotos: reportan más de 3 mil heridos y 12 mil damnificados
    Mundo

    Venezuela eleva a 1.450 los fallecidos tras terremotos: reportan más de 3 mil heridos y 12 mil damnificados

    Irán reivindica control de Ormuz por 30 días y exige a EE.UU. frenar a Israel en Líbano

    Terremotos en Venezuela: balances consulares elevan a al menos 64 los fallecidos con nacionalidad o vínculo extranjero

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía