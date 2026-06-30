La emoción de Erling Haaland tras llevar a Noruega a octavos de final del Mundial: “Nuestra historia cambia para siempre”.

Noruega está instalado en los octavos de final del Mundial. El equipo nórdico le ganó por 2-1 a Costa de Marfil en la segunda ronda y ahora enfrentará a Brasil. “Es una locura. Es simplemente ser feliz. Es un recorrido que da nauseas”, dijo Erling Haaland tras el encuentro. El atacante marco el gol de la victoria, el quinto en su cuenta personal en la Copa del Mundo.

“Es increíble. Han pasado 28 años desde la última vez que Noruega participó en el Mundial. Es un evento enorme y emocionante formar parte de él. Es genial que signifique tanto para toda Noruega. Creo que esto cambiará la historia de Noruega para siempre”, añadió el ariete.

Noruega venció a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final. Jia Haocheng

El técnico Ståle Solbakken valoró lo hecho por sus dirigidos. “Tuvimos ocasiones claras, ellos también. El hecho de que no hayamos marcado a balón parado hoy es un milagro. Quizás seamos un poco mejores que ellos. Pero de lo que más orgulloso estoy es de que reaccionamos tras su gol del empate”, comentó.

Por ahora evitó adelantar el choque ante Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo. “No voy a pensar en eso. Hoy voy a disfrutar. Hoy los chicos van a chupar el caramelo. No voy a molestarlos. Pero Brasil en Nueva York...”, anticipó.

Por otro lado, el autor del primer tanto, Antonio Nusa, reconoce que la tensión se apoderó de él en la parte final del encuentro. El atacante fue sustituido a los 71′. “Había demasiada emoción. No pude ver los últimos 20 minutos. Fue muy estresante. Cuando el árbitro pitó el final, fue demasiado”, dijo.