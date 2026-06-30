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    Técnico de Marruecos sorprende y se acuerda de Chile tras la victoria de su equipo sobre Países Bajos en el Mundial

    Mohamed Ouahbi, quien también comandó al combinado africano al título planetario Sub 20, recordó la experiencia que vivió el año pasado en Santiago.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Técnico de Marruecos sorprende y se acuerda de Chile tras la victoria de su equipo sobre Países Bajos en el Mundial. Huang Zongzhi

    Marruecos sigue vivo en el Mundial. El equipo africano eliminó a Países Bajos en los octavos de final en una tensa definición por penales. El encuentro, disputado en Monterrey, tuvo al estadio volcado a favor de los Leones del Atlas. Un escenario que sorprendió al técnico Mohamed Ouahbi. El estratega comparó lo vivido en México con su experiencia en la Copa del Mundo Sub 20 de 2025, disputada en Chile.

    “Los hinchas de México son increíbles. Creo que lo dije también en Chile, cuando ganamos la Copa del Mundo Sub 20 contra Argentina. Ahí había todo un estadio apoyando a Marruecos”, comentó. “El próximo Mundial se jugará en Marruecos y creo que el pueblo marroquí le devolverá a los fanáticos mexicanos lo que nos dieron hoy. Van a estar como en casa, tendrán un estadio lleno de gente apoyándolos. Eso es seguro”, añadió el DT.

    En octubre del año pasado, tras la consagración de su equipo en Santiago, Ouahbi realizó una declaración similar. “Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel. Cómo nos han acogido, cómo nos cuidan, el amor que nos han dado…”, dijo en aquel momento.

    “Solo puedo desear verlos en el Mundial 2030. Habrá partidos en África, y si juegan allá, tendrán un estadio lleno de marroquíes apoyándolos”, complementaba.

    El optimismo de Marruecos

    El entrenador ve con optimismo el futuro de su equipo en el Mundial 2026. “Sinceramente no me esperaba que agregaran un defensa, porque es un equipo al que le gusta tener la pelota, pero dominamos por completo el partido. Si hubieran ganado ellos, su portero habría sido premiado como el mejor jugador del partido”, remarcó luego de eliminar a Países Bajos.

    “Vamos con todas las herramientas, todo nuestro arsenal, para llegar lo más lejos posible. Esa es la mentalidad que queremos que tengan todos nuestros jugadores. Nadie es invencible. Y eso también se lo digo a mis jugadores. Si cometemos errores, nos iremos a casa”, enfatizó. En la próxima ronda, Marruecos enfrentará a Canadá.

    Lee también:

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