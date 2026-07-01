Periodistas e hinchas ecuatorianos agredidos: los bochornosos festejos en México tras clasificar a octavos del Mundial

México venció a Ecuador por 2-0 y consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El triunfo de los locales en el Azteca desató la algarabía en el país, aunque también provocó una serie de hechos bochornosos y lamentables.

Lo más grave ocurrió en las calles del país después de que Millones de personas salieran a festejar, provocando el colapso de la vía pública y múltiples aglomeraciones. En ese contexto es que se produjo el fallecimiento de tres personas por asfixia.

No obstante, las celebraciones mexicanas también afectaron a los ecuatorianos, que denunciaron múltiples agresiones por parte de los forofos locales.

Los repudiables hechos de los hinchas mexicanos

En medio de los festejos en el Azteca, una de las agresiones de los fanáticos mexicanos fue denunciada por periodistas ecuatorianos que se encontraban en plena transmisión. El incidente quedó registrado y rápidamente se masificó a través de redes sociales.

La periodista Gissella Buendía denunció que ella y el resto del equipo de Teleamazonas, cuestionando la falta de control de las autoridades.

“La gente se aprovecha acá, lanzando cerveza al palco de prensa desde la parte de arriba. Ahora que estamos al aire volvieron a lanzar. Ya informamos a la policía para ver si puede tomar un poco de orden; están aquí al lado haciendo calor en lugar de controlar un poco en la parte de arriba”, señaló la comunicadora.

Precisamente después de eso, su compañero José Carlos Crespo recibió el impacto de un vaso en el rostro, generando incredulidad y preocupación entre los periodistas ecuatorianos.

Terrible!!

Miren lo que le hicieron a la prensa ecuatoriana en el Estadio Azteca!

Esto merece una buena sanción por parte de la FIFA. pic.twitter.com/6I3t9RYCs7 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 1, 2026

Buendía reaccionó condenando el comportamiento de los fanáticos mexicanos y la falta de resguardo: “Lanzaron un vaso en el rostro de José Carlos. Estamos diciéndole a la policía hace rato que están lanzando cosas. Gente cobarde, no es necesario porque hoy fueron superiores futbolísticamente”, indicó.

Por otra parte, hubo otro incidente que causó rechazo en las redes sociales. Un registro captó a aficionada local lanzándole cerveza a unos hinchas ecuatorianos.

La fanática corrió y vertió su vaso en unos fanáticos visitantes para después marcharse e intentar pasar desapercibida. Todo ocurrió mientras los afectados estaban de espalda. La situación también fue duramente cuestionada.