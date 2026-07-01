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    Tres personas mueren en medio de las celebraciones por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial

    La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó de los decesos a través de sus redes sociales.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Tres personas murieron en medio de los festejos por la clasificación de México a octavos de final del Mundial. Wu Wei

    Este martes fue una jornada alegre en lo deportivo para México. El elenco azteca consiguió imponerse por 2-0 a Ecuador y logró meterse a los octavos de final de la competencia.

    Esto motivó a que miles de personas se reunieran en las principales calles de Ciudad de México para celebrar lo acontecido en el Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, esto significó también el colapso de las calles y el fallecimiento de tres personas en medio de los festejos.

    Según informan desde México, las víctimas murieron por asfixia en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Las víctimas fueron atendidas por los equipos de emergencia que se encontraban en el lugar después de ser encontradas inconscientes en distintos puntos de la zona, pero no lograron reanimarlas con éxito.

    Minutos más tarde la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó el fallecimiento de las tres personas e indicó que la administración capitalina mantiene contacto con los familiares de las víctimas para brindarles apoyo.

    “Como lo informó la Secretaría de Salud Pública, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida”, escribió Brugada en sus redes sociales.

    “Desde el Gobierno de la Ciudad de México estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario”, añadió.

    Por último hizo un llamado para celebrar con responsabilidad. “Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, cerró.

    Con el pasar de las horas, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México detalló que una de las víctimas fue una mujer de 48 años. También se confirmó la muerte de un hombre de 44 años y de una mujer de 19 años, quienes igualmente habían recibido maniobras de reanimación.

    Y este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum extendió las condolencias a las familias de los fallecidos. “Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron. Una vez que tengamos más información, lo compartiremos”, señaló la mandataria.

    Más sobre:FútbolMéxicoMundial 2026

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