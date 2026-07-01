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    Bielsa revela detalles de su relación con Valverde en Uruguay: “Nunca hice tantas concesiones con un jugador como con él”

    El técnico da detalles de su vínculo con el volante del Real Madrid, uno de los principales referentes del plantel de la Celeste.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Bielsa revela detalles de su relación con Valverde en Uruguay: “Nunca hice tantas concesiones con un jugador como con él”. Li Muzi

    Marcelo Bielsa abordó su salida de Uruguay tras el fracaso de la Celeste en el Mundial. Entre otros temas, el rosarino se refirió a su relación con Federico Valverde. El técnico argentino negó haber tenido conflictos con el volante y aseguró que fue el jugador con el que más flexibilizó decisiones desde que asumió la selección charrúa.

    “Nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece, por la cantidad de partidos que juega al año”, afirmó.

    Bielsa explicó que, al inicio de las Eliminatorias, conversó con el futbolista sobre las distintas posiciones que podía ocupar dentro del equipo. “Le dije que necesitaba que juegue de lateral. Le nombré cinco extremos izquierdos de nivel top a los que él anuló cuando jugó en esa posición en el Real Madrid”, señaló.

    “También le dije que puede jugar de extremo, por los partidos de altísimo nivel que tuvo en ese lugar. Y también de volante interior. Su respuesta fue: ‘En el puesto que necesite’”, contó.

    Bielsa en rueda de prensa. [e]NICOLAS CELAYA

    El entrenador también se refirió a la utilización de Valverde durante el proceso y sostuvo que siempre buscó lo mejor para el equipo. “Le tocaron minutos que no son los ideales. En el primer partido y en el segundo, dentro del escenario de opciones que yo manejaba, funcionó mejor de lo que él pensaba. Tuvo efecto en nuestro juego”, indicó.

    Bielsa rechazó las versiones sobre un eventual conflicto con el mediocampista y afirmó que siempre valoró su rendimiento y la carga de partidos que afronta con su club. “Creo que no lo expuse, le demostré siempre un enorme respeto a la forma en que juega al fútbol. Si existe algún conflicto, ignoro el origen. Nunca he tenido un problema con Valverde. Siempre ha sabido del respeto que yo tengo por los minutos que juega en su equipo, con el 90% de los minutos máximos que tiene en la temporada y por el tipo de jugador que es”, manifestó.

    Finalmente, el rosarino reconoció que una de sus principales motivaciones al asumir la selección uruguaya era dirigir a varias de sus principales figuras, aunque admitió que su gestión no cumplió las expectativas. “Mi ilusión, cuando tuve la posibilidad de dirigir a Uruguay, era dirigir a Darwin Núñez, Valverde, Bentancur. Luego conocí otro grupo al que aprendí a valorar. Por eso siempre creí que la gestión que yo hice de los jugadores que recibí de cara al Mundial la considero insuficiente”, cerró.

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