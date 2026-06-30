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    Marcelo Bielsa detalla los líos de camarín en su adiós de Uruguay: “Si dicen que algo los satura, no podía ir en contra”

    El técnico asegura que aceptó modificar entrenamientos y reducir las charlas con los jugadores durante la preparación de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Marcelo Bielsa revela detalles la interna de Uruguay tras el fracaso en el Mundial: “Me pidieron que dejara las charlas”. [e]NICOLAS CELAYA

    Marcelo Bielsa realizó este martes una extensa rueda de prensa para explicar las razones de la eliminación de Uruguay. El rosarino comenzó realizando un duro análisis sobre la campaña de la Celeste, que quedó fuera del certamen tras sumar apenas dos puntos en tres partidos. “Hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande. Era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue. Es una caída que nadie puede soportar”, afirmó.

    El técnico asumió completamente el fracaso deportivo. “No puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que hice con los recursos con que contaba no fue suficiente. Por supuesto que hicimos lo máximo, tanto yo como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero no alcanzó”, remarcó.

    Además, descartó que un cambio de decisiones hubiese garantizado un desenlace distinto: “Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados”.

    Los conflictos con el plantel

    En la instancia, Bielsa reveló las conversaciones que sostuvo con los futbolistas antes del Mundial. El entrenador negó que el equipo haya cambiado su forma de jugar por pedidos de los jugadores. “Eso no sucedió. De haber sucedido, sería algo que no hablaría bien de los jugadores. En la observación del partido con España claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas”, señaló.

    Sin embargo, confirmó que existieron reuniones en las que el plantel solicitó modificaciones en la planificación de los entrenamientos: “Hubo muchas y durante mucho tiempo. Desde el partido con Estados Unidos hasta el comienzo del Mundial. Los jugadores me plantearon la idea de que no entrenaran separados en dos grupos”.

    Bielsa explicó que esa modalidad respondía a una decisión metodológica propia. “La pretensión mía yo la expliqué. Cuando se entrena en dos grupos, la práctica dura la mitad de tiempo. Si no, dura el doble. En las circunstancias de la preparación donde había temperatura por encima de los 30 grados, no es lo mismo estar 40 minutos en el campo que una hora y media”.

    También detalló que dividir al plantel le permitía observar con mayor profundidad a cada futbolista. “A mí me gusta dividir para ver a todos los jugadores. Eso facilita mi capacidad de elección. Pero entendí que un pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar, porque los chicos hacían referencia a que querían sentirse cerca. Unidos estuvieron siempre. Si tenían esa necesidad, yo tenía que aceptarla. Lo acepté de buena gana, por el argumento que me dieron”, apuntó.

    Bielsa en el duelo entre Uruguay y España. Li Muzi

    El técnico agregó que el grupo también pidió reducir la cantidad de reuniones. “Siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas y ellos entendieron que era mejor que ese tiempo se redujera y accedí a eso”, dio a conocer.

    Según Bielsa, esas solicitudes fueron planteadas por distintos grupos de futbolistas tras el encuentro amistoso frente a Estados Unidos. “Ellos hablaron sobre estas dos cosas, que eran la reducción de charlas y entrenar todos juntos. Asumí un compromiso de considerar eso y así fue. Pero llegó en un momento en que no fue suficiente”, dijo.

    “También hubo charlas colectivas sobre los partidos anteriores. Eso fue algo que los jugadores querían reducir y así fue. Siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente. También hubo charlas con la FIFA por el reglamento y una con los héroes de la cordillera, para la motivación. Todas las charlas eran menores a 10 minutos. Todo lo revisé, porque cuando hay un pedido de esta naturaleza, hice muchas consultas y para adaptarse había que hacer charlas más cortas y en días distintos, para no sobreexigir la atención de los jugadores”, añadió.

    Finalmente, aseguró que incluso terminó eliminando esas instancias cuando el grupo lo solicitó: “Hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice. El destinatario de un mensaje tiene derecho. Reduje todo a la mitad. Si los jugadores dicen que prefieren un descanso porque los satura mentalmente, no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo”, enfatizó.

    Sobre lo vivido en Norteamérica, Bielsa volvió a cargar toda la responsabilidad sobre sí mismo y descartó cualquier conflicto con el plantel. “Los jugadores no hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos y darles los argumentos que estaban a mi alcance para tener el resultado que merecían. Nunca he hablado con un periodista de ningún tipo y nacionalidad, salvo en conferencia de prensa. Tampoco recurrí a ningún dirigente para que intermediara necesidades mías a los jugadores. Yo escuché lo que el plantel decía y dije lo que me pareció que correspondía”, agregó.

    En esa línea, aseguró que las modificaciones realizadas durante la preparación no condicionaron sus posibilidades. “Si yo quedo mal... son cosas que no manejo. Opinaría si yo dijera ‘producto de tal situación vi que disminuía mi posibilidad de lograr el objetivo que perseguía’, pero eso no pasó”, remarcó.

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