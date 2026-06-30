Lothar Matthäus no esconde su decepción por lo que sucedió en el Mundial con Alemania. La caída frente a Paraguay en la definición por lanzamientos penales mandó de vuelta a la Mannschaft mucho antes de lo que el más pesimista de sus hinchas habría imaginado. Lo usual es que los germanos animen las instancias decisivas y que las ganen. Suman cuatro títulos en este torneo.

La leyenda no recurre a eufemismos para manifestar su molestia. “Estoy absolutamente furioso. Esta no es la Alemania que conozco, y ciertamente no es la Alemania por la que luché. Ser eliminados del Mundial de esta manera es inaceptable”, dispara, en el marco de una durísima intervención.

La furia de Lothar Matthäus por la eliminación: “Esta no es la Alemania que conozco y por la que luché”

Matthäus exige una introspección profunda. “Cada jugador, cada entrenador y cada persona involucrada con este equipo tiene que mirarse al espejo después de esta noche porque este rendimiento estuvo muy lejos de los estándares esperados de Alemania”, establece.

“No se puede llevar la camiseta de Alemania y jugar con tan poca urgencia, tan poca agresividad y tan poca convicción. Paraguay luchó por cada balón como si les fuera la vida en ello, mientras que Alemania se vio nerviosa, pasiva y completamente sin ideas cuando llegó la presión. Teníamos suficiente calidad para ganar este partido, pero el fútbol no se gana solo con talento. Se gana con carácter, mentalidad y la disposición a sufrir por tu país”, consigna, como evidente reproche a lo que se vio durante el torneo.

Alemania, en el choque ante Paraguay. (Foto: @fifaworldcup_es)

De hecho, la leyenda le cierra el paso a las explicaciones posibles. “No quiero oír excusas sobre mala suerte, árbitros o penales. Los campeones no se esconden detrás de excusas: asumen la responsabilidad. Esta derrota debería doler durante mucho tiempo porque era completamente evitable. Alemania ha decepcionado a toda una nación esta noche. Crédito a Paraguay, se merecieron cada segundo de esta victoria porque mostraron coraje, disciplina y corazón. Alemania olvidó lo que realmente significa luchar por esta insignia, y para mí, esa es la parte más dolorosa de todo”, puntualiza.

Distracción

Matthäus acusó que el equipo estaba desconcentrado. "Hay mucho que asimilar, tanto dentro como fuera del campo. Esposas, familias, todo el mundo estuvo involucrado. No entiendo por qué hay que involucrar a todas las familias desde el principio“, añadió.

“Luego se habló de opciones de viaje, de reservas de hotel. Todo eso fue tema de conversación dentro del equipo. Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema de discusión”, amplió.

“Un jugador estaba enfadado con otro porque a la madre de uno no se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial”, reveló.

“Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí todas sus familias. Pueden venir en avión para los cuartos de final si el equipo ha logrado algún resultado“, estableció.

La conclusión es igualmente categórica. “En el fondo, había mucho malestar, aunque no se percibiera así. Pero, a pesar de todo, el foco de atención simplemente no estaba puesto en este Mundial. Todo se reducía a un día libre en familia tras otro”, sostuvo.