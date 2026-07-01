De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

Necesitaban una canción más. Los Village People habían terminado el repertorio planificado para su tercer disco, Cruisin’ (1978), pero se encontraron con que aún requerían material para completar el minutaje del vinilo. Fue entonces que se abrió la puerta para una canción que haría historia.

Fue el productor Jacques Morali quien tomó la iniciativa. Así lo recordó David Hodo (el personaje del obrero) a Spin, en 2008. “Jacques escribió YMCA en unos 20 minutos: la melodía, el estribillo, la estructura. Luego se la dio a Victor Willis y le dijo: ‘Completa el resto’”.

Morali junto a Henri Belolo fueron los impulsores de Village People, como un conjunto que podía llegar hasta las discotecas y el mundo gay, aunque no todas las canciones hablaran de aquello.

Victor Willis de Village People

Ahí entró en escena Victor Willis, el músico recientemente fallecido, quien fue convocado para el proyecto. Comenzaron con cuatro temas; San Francisco (You’ve Got Me), In Hollywood (Everyone’s a Star), Fire Island y Village People, la que acabó dando nombre al grupo.

Hodo recuerda cuando Willis completó la canción a partir de la idea inicial de Morali. “Yo era un poco escéptico con algunos de nuestros éxitos, pero en cuanto escuché YMCA, supe que teníamos algo especial. Porque sonaba como un anuncio. Y a todo el mundo le gustan los anuncios".

YMCA corresponde a las siglas de “Young Men’s Christian Association” (Asociación Cristiana de Jóvenes), comúnmente asociada con los gimnasios dispersos por EE.UU. que suelen ofrecer un espacio de recreación para hombres.

Según Willis la canción rememora esos días de adolescencia en que jugaba al basquetbol en uno de los centros YMCA con sus amigos. Por eso no tiene que ver con el mundo homosexual. “Quería escribir una canción que se adaptara al estilo de vida de cualquiera”, declaró a News Corp Australia. “Me alegra que la comunidad gay la haya adoptado como su himno; no tengo ningún problema con eso”.

Desde su lado Randy Jones, el cowboy del grupo, recordó cuando llevó a Jacques Morali a conocer el McBurney YMCA en la calle 23 oeste de Nueva York. “[Él] estaba fascinado por un lugar donde una persona podía hacer ejercicio con pesas, jugar baloncesto, nadar, tomar clases y tener una habitación. Además, como Jacques era gay, tenía muchos amigos con los que hacía ejercicio que estaban en la industria del cine para adultos, y le impresionó conocer a personas que había visto en los videos y revistas. Esas visitas conmigo sembraron una semilla en él, y así fue como obtuvo la idea de “YMCA”: literalmente yendo al YMCA".

Village People

El arreglo de la canción estaba totalmente a tono con la era disco. Pero en el estudio se agregó un detalle; el característico arreglo de bronces -compuesto por el experimentado Horace Ott- que define la introducción. Ahí terminó de cerrar.

YMCA alcanzó el número 2 en el Hot 100 a principios de 1979 (superada por Le Freak de Chic y luego por Da Ya Think I’m Sexy? de Rod Stewart) antes de convertirse en uno de los sencillos más exitosos y queridos del grupo. También le gustó al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien la solía usar en su campaña. Aunque Willis le solicitó en 2020 que no usara más la canción, a Trump no le importó.

Willis incluso permitió que Trump usara la canción durante su última campaña presidencial en 2024, asegurando que al entonces candidato “le gusta de verdad Y.M.C.A.” y “se lo está pasando en grande con ella”.

Más aún, Willis agradeció a Trump por recircular el tema, lo que permitió que se empinara por seis semanas en la lista Dance/Electronic Digital Song Sales. “Y.M.C.A. se ha beneficiado enormemente del uso por parte del presidente electo (...) gracias a su uso, finalmente alcanzó el número 1 en una lista Billboard después de más de 45 años".