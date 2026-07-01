Muere a los 74 años Victor Willis, vocalista de Village People

Victor Willis, vocalista principal y uno de los miembros fundadores del icónico grupo Village People, falleció a la edad 74 años.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de la banda, donde señalaron que murió el pasado 30 de junio a raíz de una breve pero agresiva enfermedad.

Willis, quien era conocido por utilizar un traje de policía motorizado, fue el encargado de escribir algunos de los mayores éxitos de la banda como “Y.M.C.A.”, “In the Navy” y “Go West”.

Nacido en Texas en 1951, Willis inició cantando en el coro de la iglesia y se formó en Nueva York, donde participó en obras de teatro y musicales.

Willis fue el primero en entrar al proyecto del productor Jacques Morali y según detalla la página web del grupo, le convencieron con una frase: “Tengo cuatro canciones. Ahora mismo no puedo pagarte mucho, pero si aceptas, te convertiré en una estrella”.

El artista había abandonado la banda en 1980, pero se reincorporó en 2017 y recientemente, en enero de 2025, cantó en el mitin previo al acto de investidura de Donald Trump.