De Rosalía a BTS y Robbie Williams: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026

1. Upa + - Club Blondie

Históricos de la música chilena, la banda liderada por Pablo Ugarte presenta su nuevo disco Ciudad Anterior, el próximo el sábado 11 de julio en Blondie; repiten el sábado 18 de julio en el Teatro Municipal de Valparaíso, junto a Electrodomésticos. Las entradas para ambos conciertos están disponibles a través de Passline.

2. Inti Illimani Histórico + Cuarteto Austral - Gran Sala Sinfónica Nacional

Un ineludible de la música chilena, Inti Illimani Histórico alista un peculiar concierto el próximo 19 de julio, solo de piezas instrumentales en la flamante Gran Sala Sinfónica Nacional. Los acompañarán el Cuarteto Austral, el ensamble de cuerdas que suman mucha experiencia. Entradas disponibles en Ticketplus.

Rosalía

3. Rosalía - Movistar Arena

La estrella barcelonesa llega a Chile para presentar su comentado álbum Lux, el que tiene una atractiva puesta en escena, organizado en actos y con diversas propuestas audiovisuales. Tiene fechas el viernes 24 de julio, sábado 25 de julio, lunes 27 de julio y miércoles 29 de julio. Entradas por Puntoticket.

4. Rubén Blades - Movistar Arena

La leyenda de la salsa comienza su retiro de los escenarios con esta presentación única en Santiago el 14 de agosto, con su Fotografías Tour, en que presenta su nuevo disco. Por supuesto, una noche donde sonarán sus éxitos. Entradas por Puntoticket.

5. Sticky Fingers - Teatro Caupolicán

La afamada banda australiana, cultora de una fusión de rock psicodélico y reggae, llega al país para mostrar el 19 de agosto lo mejor de su material, en un show en el recinto de San Diego junto a The Terrys. Las entradas están disponibles por Ticketmaster.

6. Gustavo Santaolalla - Teatro Municipal Santiago

El célebre productor musical y artista argentino tendrá varias actividades; una masterclass en el Teatro CA660 (22 de agosto), y shows en el Municipal de Santiago (23) y el Teatro Biobío (21). Las entradas para el show en la capital están disponibles por Ticketplus.

7. Rawayana - Movistar Arena

La banda venezolana ha tenido un notable crecimiento y llega al país para presentar su nuevo disco, el comentado ¿Dónde está el after?. El interés es tal que tienen tres fechas vendidas en el Movistar, el 22, 23 y 24 de agosto. Entradas agotadas para todos los shows.

8. Alex Anwandter - Movistar Arena

El cantautor chileno más internacional se reencuentra con el público local y celebra 20 de carrera, en una presentación imperdible a Arena completo el próximo 29 de agosto. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

9. Manuel García - Gran Sala Sinfónica Nacional

El célebre cantautor chileno terminará su gira Pánico, con la que se ha presentado con más de 70 conciertos, en la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, entre el jueves 3, sábado 5 y jueves 10 de septiembre. Una ocasión imperdible para repasar un clásico de la música chilena. Entradas por Ticketplus.

10. Gondwana + Quique Neira - Estadio Bicentenario La Florida

Nombre capital en la difusión del reggae con acento local, Gondwana alista un show de reencuentro con Quique Neira, quien fue el vocalista en los esenciales tres primeros discos del grupo. Un show que será grabado y tendrá invitados internacionales como Third World. Las entradas por Puntoticket.

11. Aespa - Movistar Arena

El fenómeno del k-pop en Chile se extiende con la presentación del cuarteto Aespa, que llegan al país con su segundo disco, LEMONADE. El encuentro será en el Movistar Arena el próximo 6 de septiembre. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

12. Festival en Orbita - Centro Basel

El festival que se ha hecho un nombre en el nicho del rock alternativo tendrá dos fechas, 24 y 25 de septiembre, con un cartel que tiene a Blonde Redhead, Dry Cleaning, Beach Fossils, Dënver y más. Las entradas están disponibles por Puntoticket.

13. Robbie Williams - Estadio Bicentenario La Florida

El británico llega al país para presentar su nuevo disco BRITPOP además de sus éxitos. Una gira de estadios que ha tenido buena recepción crítica y de público. El encuentro será el el 27 de septiembre. Las entradas se pueden adquirir por Ticketmaster.

14. Festival Bamba - Parque O’Higgins

Bamba, el primer festival de música latina en la región metropolitana, despliega su primera edición el próximo 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins, con un cartel que tendrá a Marc Anthony, Fito Páez, Carlos Vives, Juanes, entre muchos otros. Entradas por Ticketmaster.

15. BTS - Estadio Nacional

Uno de los hitos de la temporada será la presentación de BTS en el Estadio Nacional, todo un acontecimiento pues es el show más grande de un nombre del k-pop, coronando el crecimiento del fenómeno. El encuentro tendrá tres fechas, 14, 16 y 17 de octubre y las entradas se pueden adquirir por Ticketmaster.

16. Iron Maiden - Estadio Nacional

Con 10 visitas a Chile, los británicos Iron Maiden han cultivado un vínculo con su fanaticada local. Los íconos del metal se presentarán el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Las entradas están disponibles en el sistema Ticketmaster.

17. Los Tres: 30 años MTV Unplugged- Movistar Arena

El grupo de Henríquez, Lindl, Parra y Molina celebrará los 30 años de su MTV Unplugged, el primero de un proyecto chileno, en dos fechas, el 14 y 15 de noviembre. Una noche que también tendrá los grandes éxitos. Entradas por Puntoticket.

18. Fauna Primavera - Ciudad Empresarial

El festival dedicado a la música indie ha crecido y esta temporada se desplegará en tres días, 26, 27 y 28 de noviembre. Tendrá un notable cartel que incluye a The Strokes, Hot Chip, Courtney Barnett, American Football, New Order, Underworld, Johnny Marr, entre otros. Entradas por Puntoticket.

Ed Sheeran en su sorpresa en el Movistar Arena. Foto: Pedro Rodríguez - Copesa.

19. Ed Sheeran + Finneas - Estadio Bicentenario La Florida

El colorado regresa al país con su Loop Tour, que propone una renovada puesta en escena, con la que repasa su nuevo álbum Play, y por supuesto, sus grandes éxitos. Además, estará Finneas, el proyecto solista del productor de Billie Eilish. La cita es el sábado 21 noviembre y domingo 22 noviembre, entradas por Ticketmaster.

20. Gorillaz - Estadio Bicentenario La Florida

El proyecto animado de Damon Albarn, regresa al Chile para presentarse en el Bicentenario de La Florida con su nuevo disco The Mountain, de lo mejor que han publicado hace largo tiempo. El encuentro está agendado para el viernes 4 de diciembre. Entradas por Ticketmaster.

BONUS

21. Candelabro - Teatro Caupolicán

El grupo puntal del Nuevo Rock Chileno, alista la presentación más grande de su carrera en el recinto de la calle San Diego, el próximo 8 de diciembre. Una ocasión en que se les podrá ver con su renovada formación. Las entradas ya están agotadas.