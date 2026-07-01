El renacer de Pamela Leiva se convierte en libro: “Sentía que la obesidad era una cárcel”

En 2023, Pamela Leiva contó en televisión abierta uno de sus grandes sueños. “Tengo muchas ganas de hacer un libro, un libro que cuente mi proceso bariátrico”, le dijo a Martín Cárcamo en el programa De tú a tú, mientras mostraba un dibujo de un libro pegado en la pared. Se trataba de imágenes que en su conjunto formaban su mapa de los sueños.

Hoy, ese anhelo se cumplió. Antes de comenzar la conversación con Culto, la comediante despliega una cartulina y muestra los recortes de las metas cumplidas: teatros llenos, viajes, el amor.

En su departamento en Ñuñoa, Pamela Leiva desclasifica cómo comenzó el proceso de Volver a nacer, el título que publica vía Editorial Forja. “Di esa entrevista y dije lo del libro esperando que sucediera lo que sucedió. Pensé, voy a decirlo porque esto me va a ayudar a que llegue la persona, y llegó”, revela.

Una escritora fantasma se contactó con Leiva y comenzó el camino para contar la historia de su operación. “Cuando estoy en este proceso de tratar de escribir el libro, me doy cuenta que no puedo, fue muy frustrante para mí. ¿Cómo no voy a poder escribir un libro si es mi historia? Terminé yendo al neurólogo y me diagnosticaron con trastorno de déficit atencional con hiperactividad en adultos. Eso me trajo harto alivio”, cuenta.

17.06.2026 Entrevista Pamela Leiva - Actriz y comediante chilena Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Así iniciaron las entrevistas y conversaciones para dar forma a la historia. “Siento que el proceso de creación del libro me sirvió también para sanar cosas que tenía ahí guardadas. Fue largo el proceso, porque además hizo escarbar mucho en el pasado. Eso a veces me dejaba un poco tambaleando emocionalmente. Fue catártico”, confiesa.

Más que hacer un libro biográfico, la humorista indica que el objetivo del libro es entregar información sobre el proceso bariátrico. Se siente la “niña símbolo” del procedimiento, revela. “Hay mucha gente que a diario me escribe en redes sociales. A pesar de que hay más gente en el ambiente artístico que se ha operado, mi caso los ha movido mucho, yo creo que tiene que ver por el episodio de bullying en el reality (1810) y que la cirugía fue un proceso bien expuesto”, medita.

“Sentía que nunca me había hecho cargo realmente de este tema más allá de alguna entrevista o cuando hago cajitas de preguntas en Instagram, pero no había nada en concreto a lo que la gente pudiera acudir. Aquí está todo el testimonio de la Pame, cómo lo vivió, cómo fue, desde cuándo comenzó…Aquí está todo, incluso más de lo que pensé que iba a contar”, revela.

Con el fin de ser un tomo informativo, el título intercala sus vivencias y las voces de especialistas como Camilo Boza, su médico de cabecera, la nutrióloga Yudith Preiss y la psicóloga María José Leiva.

“Podía hablar desde mi experiencia, pero no soy una experta en nada. Quiero que este libro sirva”, declara con seguridad. “Para poder hablar de un proceso bariátrico había que hablar de la historia con la obesidad y me fui dando cuenta de que en el proceso había muchos temas emocionales relacionados con mi ansiedad que me llevaban a comer”, explica.

17.06.2026 Entrevista Pamela Leiva - Actriz y comediante chilena Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

El libro se adentra con profundidad en su infancia y adolescencia, en su debut en televisión y en sus inicios en el stand up comedy, capítulos atravesados por su enfermedad. Además, se agregan fragmentos de sus rutinas o entrevistas que se entrelazan con su historia personal y contextualizan el relato. “Sentíamos que daba dinamismo al libro y lo hacía divertido, a mi me gusta que la gente se entretenga, que no sea una lata leer, porque a mí me gusta leer, pero cuando las cosas me aburren, las dejo, dejo los libros tirados”, enfatiza.

La infancia

Recordar fue difícil a ratos. Algunos momentos los corroboró con su madre, otros vinieron a ella con facilidad. Su infancia ocupa varias páginas del libro. Ese periodo lo pasó mayormente al cuidado de su hermana mayor, mientras su madre trabajaba como asesora del hogar puertas adentro. A veces la cuidaba una vecina que con el tiempo se volvió cercana a la familia.

“Fue una infancia como viven muchos niños, de soledad, porque la mamá tenía que trabajar, la mamá tampoco tenía opción. Entonces, fue bien intenso remover esos recuerdos. Pero también hubo momentos muy lindos, no todos los recuerdos de la infancia son tristes”, analiza.

Si bien su padre estuvo presente sus primeros años de vida, después dejó el hogar y formó otra familia. “A veces hay villanos en la historia de uno, pero para que toda historia se mueva necesitamos villanos. En algún momento, por ponerle un nombre, mi papá lo fue en mi vida. Pero también el haber vivido eso me hace quién soy hoy. Si no hubiera tenido una infancia solitaria, si no hubiera pasado por las cosas que pasé, no sería quién soy hoy. Sería otra persona, no sería Pamela Leiva”, reflexiona.

Durante el proceso de escritura, una herida reflotó en su mente. En las páginas de Volví a nacer la comediante revela por primera vez que fue víctima de un abuso sexual en su infancia. “Siento que eso también hizo un hueco profundo en mí, tan chica, como si me quisiera cubrir de grasa con comida inconscientemente, para no ser vista, para protegerme”, comenta.

Las imágenes llegaron sorpresivamente, cuando estaba con una pareja. “Nunca me había pasado…era muy chica, tenía cuatro años. Hubo más abusos, no fue solo uno. Nunca me había afectado, pero sí creo que ese abuso condicionó cosas para mí en adelante. Quizás de forma inconsciente, mi mente o mi alma fue tan inteligente para dejar de lado ese tipo de cosas para protegerme y seguir con mi vida. Pero ahí estaba en el inconsciente, lo que me llevaba a comer más, lo que me llevaba a no tener autocontrol con mi adicción a la comida. Creo que como a mí, hay muchas personas a las que hechos traumáticos de su infancia los han llevado a consecuencias en su vida con la comida, por eso me pareció pertinente contarlo”.

17.06.2026 Entrevista Pamela Leiva - Actriz y comediante chilena Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Tras estudiar técnico jurídico, cuidar niños y vender dulces, fue su participación en el reality de Canal 13 1810 el que la catapultó a la fama y la llevó a conseguir su ansiada cirugía bariátrica. Después de incursionar en el teatro, fue su amiga Andrea Dellacasa la que la motivó a hacer stand up. “No había una escena de comedia como la que hay hoy, entonces me tocó mucho golpear puertas. Tuve la suerte de colegas que quisieron trabajar conmigo, como Felipe Avello. El haber llegado hasta acá, el haberme convertido en una comediante que tiene ahí sus dos gaviotas—las señala, ambas están acomodas en un estante—, fue mérito mío, de mis ganas de salir adelante haciendo algo que yo amaba, porque trabajé tanto haciendo cosas que no me gustaban, que me juré nunca más hacer algo que no quisiera”.

Derribar prejuicios

Para la comediante es fundamental transmitir que la obesidad es una enfermedad multifactorial. “Es compleja. Esos hechos en particular, esos traumas, van conectado mi historia, a mi ansiedad que me lleva a comer, a no tener un autocontrol, a esconderme. Siento que aún la gente no la entiende, hay muchos prejuicios”, enfatiza.

Si bien destaca los movimientos como el body positive, considera crucial distinguir cuando un cuerpo está saludable. En el libro, ella recuerda una conversación con su médico. “Yo le dije, tengo 120 kilos, pero estoy súper sana, mira, mis exámenes están impecables. Porque tienes 26 años, Pamela, me dijo, pero a los 40, vamos a ver si llegas viva”, rememora.

Los prejuicios en torno a la obesidad y a las personas gordas persisten. No hay día que no reciba un comentario por su cuerpo, dice Pamela Leiva. Eso también lo ve en la comedia. “Estaba viendo recién Roast de Claudio Michaux y estaban Erwin Padilla y Angelo Soul, y todos los chistes se referían al cuerpo de ellos. Puede ser chistoso, en este ambiente de comedia todos sabían a lo que iban, ¿pero y si lo extrapolamos a la sociedad, o a un colegio? A un niño que es obeso lo van a molestar porque es gordo en el colegio. La obesidad también es una enfermedad social, no es solo física”, reflexiona.

—En el libro señalas que también hiciste un cambio en tu forma de hacer comedia a raíz de este proceso.

Me di cuenta, que sobre todo hasta el 2020 más o menos, me hacía mucho bullying en la rutina. Me trataba muy mal. Eran chistosas, la gente se reía, lo pasaba bien, pero en algún momento me di cuenta de que como me refería a mí iba súper en contra de lo que yo estaba trabajando, que era el amor propio, la aceptación, el cuidarme, el quererme, el tratarme con amor. Sin embargo, me subía al escenario y me hacía pico yo misma. No había una coherencia entre lo que estaba trabajando con mi trabajo en el escenario. Entonces cuando me di cuenta de eso también hice un clic y evito en mis chistes hacerme bullying. A pesar de que yo me sigo basando en mis experiencias personales y haciendo historias para hacer reír, soy cuidadosa de no maltratarme en esas historias.

17.06.2026 Entrevista Pamela Leiva - Actriz y comediante chilena Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Presente

A 17 años de su cirugía bariátrica, es clara: “Fue la mejor decisión que tomé en mi vida y una hermosa oportunidad, porque la cirugía y el tratamiento anterior me los regalaron después del reality. Sí me hubiera gustado tener un poco más de conciencia de lo que significaba, de costos físicos. Creo que me hubiera cuidado más”.

Hoy dice no arrepentirse de nada y estar muy contenta con su presente. Actualmente presenta su show Comer, rezar, weiar y sigue en el podcast con Vicho Viciani, El diario de un Apocalipsis. En televisión terminó la doble militancia y es panelista de El Mediodía, en Televisión Nacional de Chile (TVN), tras el fin de transmisiones de la apuesta de humor de El 13, El Desestrece.

“Cuando a la tele no le dan los números, los proyectos se terminan así y no me lo tomo personal para nada, ni con el equipo. Creo que la tele es así. Hay otras cosas que mandan. Me quedo muy contenta de haber compartido con los chiquillos, siento que para mí fue un lujo haber trabajado con el equipo de El Sentido del Humor. Haber podido conocer a la Caro Blum, que es una seca, y a la Fran Medina, que de verdad creo que es una de las grandes promesas del stand up femenino. Fue una linda experiencia. Me quedo con lo mejor de lo vivido”, reflexiona.

Después de unas vacaciones, presentará Volver a nacer el 13 de julio en Palermo Teatro Bar. La portada del libro la muestra a ella en la portada, rodeada de unas mariposas. “Para mí la cirugía bariátrica fue un renacimiento, para mí fue una nueva oportunidad de tener una vida más normal, porque sentía que la obesidad en algún momento era una cárcel, sentía que la gente no me veía, solo veía a una mujer obesa. Entonces sentía que eso era como tener las manos y los pies atados para poder ser quien yo quería ser. Para mí la cirugía bariátrica fue una nueva oportunidad de poder ser yo”, concluye.