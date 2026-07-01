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    Fantasma de la recesión: expertos piden al gobierno medidas más allá de la megarreforma y presionan al Banco Central por la tasa de interés

    El imacec de mayo mostró una caída de 0,9%, encadenando cinco meses consecutivos de retrocesos. Se trata del peor momento de la actividad desde la pandemia. El presidente José Antonio Kast mostró inquietud por las cifras, mientras el ministro Mas pidió avanzar en el proyecto de reconstrucción.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, y Jorge Quiroz, ministro de Hacienda

    La economía chilena atraviesa un adverso escenario. El Banco Central reportó que el Imacec cayó 0,9% en mayo, completando así cinco meses consecutivos con números rojos .

    Se trata del peor desempeño de la actividad desde la pandemia. encendiendo las alarmas sobre la posibilidad de una recesión técnica.

    “con los datos publicados hoy no la descartamos, pero asignamos una menor probabilidad de ocurrencia a que se configure una”, dijo Coopeuch en un reporte en el que mantuvo su proyección de crecimiento del PIB para 2026 en 1,6%.

    En otro informe, Scotiabank comentó que en junio se requeriría que el Imacec se contraiga 0,5% m/m en términos desestacionalizados “para que se concrete una recesión técnica que no tendría cuestionamientos”.

    Sin embargo, advirtió que sus microdatos muestran un junio “con algo de mayor dinamismo, pero que podría no ser suficiente para compensar los efectos aún negativos de sectores primarios y manufactura/transporte”.

    El economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, fue categórico respecto a que el dato de mayo “revela que estamos entrando en una fase recesiva” y que será difícil repuntar en los próximos meses, mientras que Nicolás Román, académico de la U. Andes, coincidió en que “comienza a instalarse el fantasma” de un escenario así.

    Clapes UC y Coopeuch proyectan un Imacec de junio en torno a 1,0% y 1,5%, lo que dejaría al segundo trimestre con una caída entre 0,2% y 0,4%.

    La minería arrastra, pero su efecto se agotaría

    Hay consenso en que la minería ha sido el principal lastre de la actividad, pero también en que su incidencia negativa debería moderarse.

    Fuerte caída de la minería golpeó al Imacec. Ivan Alvarado

    Coopeuch dijo que “una alta base de comparación explicó la fuerte caída de minería de los dos últimos meses” y que “esto dejará de estar presente en el Imacec de junio”.

    Santander añadió que la minería “debería comenzar a mostrar mejores tasas de crecimiento en los próximos meses, a medida que la base de comparación se vuelva menos exigente”.

    Sin embargo, Scotiabank advirtió que los efectos de la minería se propagan a otros sectores: “Los impactos sobre la actividad no minera, a través del encadenamiento con los sectores primarios, aún se sintieron en mayo en manufactura y transporte al menos, y también se sentirán en junio”.

    El comercio resiste, pero no alcanza

    La actividad comercial creció 0,8% en mayo según el Banco Central, impulsada por el comercio minorista y automotor, aunque frenada por menores ventas mayoristas de alimentos. Los servicios, en tanto, subieron 1,0%, sostenidos por salud y educación.

    Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, reconoció que el comercio vuelve a mostrar una mayor resiliencia que otros sectores, pero advirtió que las estas cifras muestran que las actividades vinculadas al consumo difícilmente podrán sostener por sí solas el crecimiento del país.

    “Hoy el principal desafío es reactivar la inversión y recuperar el mercado laboral. Sin una mayor creación de empleo formal, más productividad y un entorno de mayor certeza para invertir, será muy difícil consolidar una recuperación sostenida”, sostuvo.

    Santander confirmó ese cuadro: “El consumo continúa mostrando un crecimiento acotado, afectado por un mercado laboral más débil y una menor expansión de los ingresos reales, mientras que la inversión, particularmente en construcción, aún no evidencia el mayor dinamismo esperado para el segundo semestre”.

    Presión al Banco Central: la tasa en la mira

    Uno de los puntos de mayor convergencia entre los analistas tiene relación con el Banco Central y la trayectoria de la tasa de interés.

    Clapes UC fue directo: “La política monetaria está siendo muy restrictiva para la fase del ciclo en la que se encuentra la economía, por lo que el Banco Central deberá considerar seriamente recortar la TPM en su próxima reunión”.

    Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. Dedvi Missene

    Scotiabank reforzó esa lectura con un argumento técnico: “El mercado laboral acentuó su deterioro con la tasa de desempleo desestacionalizada (9,2%) marcadamente el rango para la NAIRU. Las brechas de capacidad se amplían en el margen y sugieren mayor estímulo monetario”.

    En la misma línea, Gonzalo Escobar, de la U. Andrés Bello, anticipó que “es muy probable que comencemos a ver señales del ente rector, por lo menos durante inicios del próximo semestre, hacia una reducción en la tasa de interés para intentar reactivar la economía”.

    Desde Principal, Úrsula Contardo matizó que “la autoridad deberá seguir equilibrando este escenario con los riesgos inflacionarios aún presentes y un entorno externo que permanece sujeto a episodios de volatilidad”.

    La megarreforma no basta: el llamado al gobierno

    La precaria situación de la actividad preocupa a La Moneda. El propio presidente José Antonio Kast hizo eco de esto en Paraguay al comentar el Imacec y también la alta tasa de desempleo del país, que se situó por segundo mes consecutivo sobre el 9%.

    “Chile hoy día pasa por un momento complejo en temas de Imacec, hemos conocido recién cifras que, claro, prenden más de una luz de alerta, y también ayer conocimos cifras de desempleo muy altas que vienen ya de largo tiempo, pero que tenemos que revertir”, afirmó.

    “Paraguay para nosotros es un modelo en temas de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer, y lo más importante, han disminuido la pobreza”, destacó el jefe de Estado.

    José Antonio Kast abordó el Imacec y el desempleo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La difícil coyuntura económica reflotó el debate sobre la megarreforma que se debate en el Congreso. El ministro de Economía, Daniel Mas, dijo en post en X tras el Imacec que el proyecto estrella del Ejecutivo sienta las bases para que Chile vuelva a progresar.

    Hay algunos expertos que están de acuerdo. Nicolás Román, de la U. Andes dijo que se vuelve “cada vez más urgente” avanzar en la megarreforma cuyos ejes incluyen “incentivos a la inversión y la reducción de las tasas corporativas, con el objetivo de que esos recursos se destinen a la reinversión productiva”.

    Sin embargo, desde Clapes UC creen que eso no es suficiente.

    La situación macro reflejada en el IMACEC y el desempleo requiere acciones decididas por parte del Ejecutivo para impulsar la reactivación más allá del proyecto de reconstrucción en trámite”, afirmó.

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    Más sobre:ImacecEconomíaBanco CentralTasa de interés

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