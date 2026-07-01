Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones
Desde la institución se mantiene habilitado un nuevo proceso con el que se busca cubrir vacantes en diversas áreas.
Desde Carabineros de Chile se mantiene abierta una nueva convocatoria de ofertas laborales, que están dirigidas a personas civiles.
Se trata de un llamado con el que la institución busca perfiles para cubrir una serie de vacantes, incluyendo puestos administrativos, técnicos, asistentes y otros tipos de profesionales.
Dicho proceso se realiza mediante la llamada Plataforma Única de Postulación, que detalla cada oferta de trabajo con su modalidad, jornada, remuneración aproximada, región y comuna.
Cómo postular a las ofertas laborales de Carabineros
Las ofertas laborales disponibles para civiles en Carabineros se encuentran en el sitio postulaciones.carabineros.cl.
La actual convocatoria recibe solicitudes hasta el 12 de julio, para los siguientes puestos:
- Telefonista en Puerto Natales ($956.644)
- Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
- Estafeta en Santiago ($628.198)
- Ingeniero en Informática en Cerrillos ($1.820.539)
- Peluquero en Lo Barnechea ($859.189)
- Administrativo en San Carlos ($996.426)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Arica ($1.078.769)
- Servicio Mantención de Cuarteles en San Antonio ($859.189)
- Analista en Independencia ($923.771)
- Asistente de Guardia en Maipú ($1.054.222)
- Garzón en Las Condes ($628.198)
- Estafeta en Los Lagos ($686.159)
- Enfermero Universitario en Rancagua ($1.820.539)
- Asesor en Santiago ($1.820.539)
- Telefonista en La Unión ($686.159)
- Kinesiólogo en Rancagua ($1.820.539)
- Periodista en Viña del Mar ($1.820.539)
- Auxiliar Contable en Santiago ($859.189)
- Educador Diferencial en Rancagua ($1.820.539)
- Asistente de Guardia en Puente Alto ($1.054.222)
- Administrativo en Aysén ($1.435.585)
- Técnico Mecánico en Iquique ($1.157.694)
- Fonoaudiólogo en Rancagua ($1.820.539)
- Técnico en Informática en Santiago ($923.771)
- Sastre en Providencia ($859.189)
- Técnico Operador de Planta en Macul ($1.054.222)
- Administrativo en San Fernando ($859.189)
- Terapeuta Ocupacional en Rancagua ($1.820.539)
- Técnico Mecánico en Antofagasta ($1.099.213)
- Psicólogo en Rancagua ($1.820.539)
- Administrativo en Pucón ($968.979)
- Administrativo en Osorno ($941.531)
- Archivero en Santiago ($859.189)
- Terapeuta Ocupacional en Iquique ($2.394.003)
- Apoyo Técnico Micc en Alto Hospicio ($1.157.694)
- Técnico Mecánico en Graneros ($923.771)
- Técnico en Cocina en Valparaíso ($923.711)
- Enfermero Universitario en Iquique ($2.394.003)
- Administrativo en Huechuraba ($859.189)
- Apoyo Técnico Micc en Curanilahue ($1.069.973)
- Educador Diferencial en Iquique ($2.394.003)
- Técnico Mecánico en Pudahuel ($923.771)
- Archivero en Concepción ($968.978)
- Asesor Criminalístico en Valparaíso ($1.820.539)
- Administrativo en Pudahuel ($859.189)
- Operador Telefónico en Cerrillos ($859.189)
- Administrativo en La Pintana ($859.189)
- Administrativo en Macul ($859.189)
- Peluquero en Macul ($859.189)
- Administrativo en Melipilla ($859.189)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Los Andes ($859.189)
- Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Rancagua ($859.189)
- Administrativo en San Antonio ($859.189)
- Técnico en Cocina en Algarrobo ($923.771)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Puerto Montt ($941.531)
- Telefonista en Valparaíso ($628.198)
- Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena ($914.084)
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