SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    Desde la institución se mantiene habilitado un nuevo proceso con el que se busca cubrir vacantes en diversas áreas.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones. Foto referencial de archivo

    Desde Carabineros de Chile se mantiene abierta una nueva convocatoria de ofertas laborales, que están dirigidas a personas civiles.

    Se trata de un llamado con el que la institución busca perfiles para cubrir una serie de vacantes, incluyendo puestos administrativos, técnicos, asistentes y otros tipos de profesionales.

    Dicho proceso se realiza mediante la llamada Plataforma Única de Postulación, que detalla cada oferta de trabajo con su modalidad, jornada, remuneración aproximada, región y comuna.

    Cómo postular a las ofertas laborales de Carabineros

    Las ofertas laborales disponibles para civiles en Carabineros se encuentran en el sitio postulaciones.carabineros.cl.

    La actual convocatoria recibe solicitudes hasta el 12 de julio, para los siguientes puestos:

    • Telefonista en Puerto Natales ($956.644)
    • Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
    • Estafeta en Santiago ($628.198)
    • Ingeniero en Informática en Cerrillos ($1.820.539)
    • Peluquero en Lo Barnechea ($859.189)
    • Administrativo en San Carlos ($996.426)
    • Servicio Mantención de Cuarteles en Arica ($1.078.769)
    • Servicio Mantención de Cuarteles en San Antonio ($859.189)
    • Analista en Independencia ($923.771)
    • Asistente de Guardia en Maipú ($1.054.222)
    • Garzón en Las Condes ($628.198)
    • Estafeta en Los Lagos ($686.159)
    • Enfermero Universitario en Rancagua ($1.820.539)
    • Asesor en Santiago ($1.820.539)
    • Telefonista en La Unión ($686.159)
    • Kinesiólogo en Rancagua ($1.820.539)
    • Periodista en Viña del Mar ($1.820.539)
    • Auxiliar Contable en Santiago ($859.189)
    • Educador Diferencial en Rancagua ($1.820.539)
    • Asistente de Guardia en Puente Alto ($1.054.222)
    • Administrativo en Aysén ($1.435.585)
    • Técnico Mecánico en Iquique ($1.157.694)
    • Fonoaudiólogo en Rancagua ($1.820.539)
    • Técnico en Informática en Santiago ($923.771)
    • Sastre en Providencia ($859.189)
    • Técnico Operador de Planta en Macul ($1.054.222)
    • Administrativo en San Fernando ($859.189)
    • Terapeuta Ocupacional en Rancagua ($1.820.539)
    • Técnico Mecánico en Antofagasta ($1.099.213)
    • Psicólogo en Rancagua ($1.820.539)
    • Administrativo en Pucón ($968.979)
    • Administrativo en Osorno ($941.531)
    • Archivero en Santiago ($859.189)
    • Terapeuta Ocupacional en Iquique ($2.394.003)
    • Apoyo Técnico Micc en Alto Hospicio ($1.157.694)
    • Técnico Mecánico en Graneros ($923.771)
    • Técnico en Cocina en Valparaíso ($923.711)
    • Enfermero Universitario en Iquique ($2.394.003)
    • Administrativo en Huechuraba ($859.189)
    • Apoyo Técnico Micc en Curanilahue ($1.069.973)
    • Educador Diferencial en Iquique ($2.394.003)
    • Técnico Mecánico en Pudahuel ($923.771)
    • Archivero en Concepción ($968.978)
    • Asesor Criminalístico en Valparaíso ($1.820.539)
    • Administrativo en Pudahuel ($859.189)
    • Operador Telefónico en Cerrillos ($859.189)
    • Administrativo en La Pintana ($859.189)
    • Administrativo en Macul ($859.189)
    • Peluquero en Macul ($859.189)
    • Administrativo en Melipilla ($859.189)
    • Servicio Mantención de Cuarteles en Los Andes ($859.189)
    • Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
    • Servicio Mantención de Cuarteles en Rancagua ($859.189)
    • Administrativo en San Antonio ($859.189)
    • Técnico en Cocina en Algarrobo ($923.771)
    • Servicio Mantención de Cuarteles en Puerto Montt ($941.531)
    • Telefonista en Valparaíso ($628.198)
    • Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena ($914.084)
    Más sobre:EmpleoTrabajoOfertas de trabajoOfertas de empleoCarabinerosCivilesPostulacionesPostularPlazoRequisitosSueldoCargosTrabajar en Carabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    Influenza A sigue como el virus predominante y Minsal emite alerta epidemiológica ante inusual comportamiento de Influenza B

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    Quiroz cede y asistirá a mesa político-técnica por la megarreforma impulsada por senadora Núñez

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días
    Chile

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días

    Influenza A sigue como el virus predominante y Minsal emite alerta epidemiológica ante inusual comportamiento de Influenza B

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza
    Negocios

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    Fantasma de la recesión: expertos piden al gobierno medidas más allá de la megarreforma y presionan al Banco Central por la tasa de interés

    Codelco arremete contra la Contraloría por proceso de proyecto de litio en salar Ascotán y presenta acción judicial

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno
    El Deportivo

    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno

    Periodistas e hinchas ecuatorianos agredidos: los bochornosos festejos en México tras clasificar a octavos del Mundial

    Internacional anuncia a Guillermo Maripán con mensaje de Elías Figueroa: “Tengo certeza de que cumplirá con la expectativa”

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People
    Cultura y entretención

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    De Rosalía a BTS y Robbie Williams: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026

    Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas
    Mundo

    Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    China pide a Estados Unidos tratar con “máxima cautela” los asuntos de Taiwán

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica