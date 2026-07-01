Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones. Foto referencial de archivo

Desde Carabineros de Chile se mantiene abierta una nueva convocatoria de ofertas laborales, que están dirigidas a personas civiles.

Se trata de un llamado con el que la institución busca perfiles para cubrir una serie de vacantes, incluyendo puestos administrativos, técnicos, asistentes y otros tipos de profesionales.

Dicho proceso se realiza mediante la llamada Plataforma Única de Postulación, que detalla cada oferta de trabajo con su modalidad, jornada, remuneración aproximada, región y comuna.

Cómo postular a las ofertas laborales de Carabineros

Las ofertas laborales disponibles para civiles en Carabineros se encuentran en el sitio postulaciones.carabineros.cl.

La actual convocatoria recibe solicitudes hasta el 12 de julio, para los siguientes puestos: