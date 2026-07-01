Por auditoría del gobierno y fundaciones: oposición pide investigar, pero no ocuparla como “cortina de humo”

Luego que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión del gobierno identificara más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones “y que debieron haber sido objeto de rendición” y que más de $1,4 billones “no acreditan su rendición”, desde la oposición pidieron investigar los hechos, pero advirtieron que la información se da a conocer justo en medio de situaciones complejas para el Ejecutivo.

La diputada Tatiana Urrutia (FA) sobre la situación sostuvo que “se investigue todo lo que se tenga que investigar. Nadie está por sobre la rendición de cuentas. Pero ya es evidente que el Gobierno busca usar cada hallazgo como cortina de humo”.

En esa línea, sostuvo que: “A un día de perder el tongo de la acusación constitucional y a una semana de quedar expuesto por el pésimo manejo del caso de los niños migrantes, otra vez busca instalar un titular para seguir hablando del gobierno anterior y evitar que se hable de lo que pasa en el suyo: una economía que se enfría, empleos que se pierden, una agenda sumamente débil contra el delito y una reforma que, silenciosamente, avanza y va a empobrecer al país”.

En una mirada similar la diputada del PPD Andrea Parra, señaló que “las fundaciones y su financiamiento han sido un verdadero dolor de cabeza, pero que esta noticia no sirva para desviar la atención de las pésimas cifras laborales y económicas conocidas estos últimos días”.

La parlamentaria añadió que: “si el Gobierno descubrió estas millonarias transferencias, lo correcto sería hacer las denuncias e investigaciones con las instituciones correspondientes y no andar ventilando por la prensa para tapar los problemas que tiene la actual administración. Sospechoso que justo ahora se conozca esta auditoría”.

El timonel del PPD, Raúl Soto, también pidió una investigación y que se evite una nueva polémica política.

“Si existen antecedentes serios de irregularidades graves, lo que corresponde es que se pongan esos antecedentes en la Fiscalía para que se investigue por parte del Ministerio Público, y se persigan las responsabilidades por parte de la justicia, y, si no, que también se aclare. Lo que no puede ocurrir es que, en base a generalidades, se cree una nueva polémica política y comunicacional. Acá se debe dar una señal clara de transparencia, caiga quien caiga, pero sin utilizarlo de forma política”, sostuvo el parlamentario.