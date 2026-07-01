Trama bielorrusa: Lagos insiste en salir de la cárcel y recurre a la Suprema para revisar amparo

Para el 13 de agosto en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago está fijada una nueva revisión de medidas cautelares de Eduardo Lagos Herrera, quien se mantiene en prisión preventiva en Capitán Yáber tras su formalización por soborno y lavado de activos en el marco de la denominada trama bielorrusa.

La cita quedó agendada para los primeros días de junio, aunque en atención a que aún restan varias semanas para su realización, la defensa del abogado ha seguido distintos caminos para acelerar un nuevo análisis respecto de la privación de libertad que cumple desde noviembre del año pasado.

Su defensa intentó sin éxito que la audiencia se adelantara, aunque recientemente también recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, estimando que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmaron la prisión preventiva que mantuvo el juez de garantía Freddy Cubillos, habrían afectado los derechos del imputado.

Pero esa jugada tampoco rindió los frutos esperados, pues la jornada de ayer martes 30 de junio el tribunal de alzada rechazó los planteamientos.

Pese a ello, la defensa de Lagos Herrera, liderada por el abogado Marcelo Abujiar, insistirá. Vía un nuevo recurso de apelación que están preparando buscarán que la Suprema dirima sobre las cautelares con que debe cumplir.

“Nosotros estamos disconformes con la resolución de la Corte de Apelación en San Miguel. Vamos a apelar, vamos a ir a la Corte Suprema, porque creemos que tenemos argumentos suficientes para revocar la sentencia, por cuanto estamos convencidos de que la resolución que mantuvo la prisión preventiva respecto a mi representado carece de la fundamentación legal necesaria, y además la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido uniforme en esa línea. Sostenidamente ha dado cuenta de los requisitos que debe tener dicha resolución, los cuales para este caso creemos que no se cumplen”, manifestó Abujiar.

De la misma forma, agregó que “vamos a ejercer los recursos legales y vamos a acudir dentro del plazo legal para que la Corte Suprema pueda revisar este caso y pronunciarse idealmente a nuestro favor”.