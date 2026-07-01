SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Se complica el panorama del senador Calisto: Fiscalía abre nueva causa por presunto soborno al exfiscal Carlos Palma

    Fue el excolaborador del exdiputado, Roland Cárcamo, quien señaló a los investigadores que asesores de parlamentario de Aysén habrían pagado al expersecutor para que cerrara dos investigaciones, entre ellas la misma que hoy lo tiene al borde del desafuero. Las pesquisas están a cargo del fiscal regional Hernán Libedinsky.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Senador Miguel Ángel Calisto. PEDRO RODRIGUEZ

    El escenario que enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) se pone cada vez más complejo. No sólo pesa en su contra una acusación por fraude al Fisco reiterado a raíz de una causa que data de 2022, y donde la Fiscalía Regional de Aysén pidió 12 años de cárcel en su contra, sino que también deberá responder a una segunda investigación penal que abrió el mismo fiscal regional Hernán Libedinsky.

    La nueva arista que complica el panorama para el congresista surgió a raíz de antecedentes que aportaron los coimputados Roland Cárcamo y Carla Graf, en la causa referente al fraude. A través de declaraciones que prestaron el 29 de abril y que ratificaron posteriormente el 23 de junio, dieron luces de supuestos mecanismos que utilizó Calisto para intentar que la indagación en su contra no prosperara.

    A la luz de la información que entregaron ambos imputados -quienes por años se desempeñaron como cercanos colaboradores del senador en la región-, el pasado 8 de mayo el fiscal Libedinsky determinó separar aguas, abrir una nueva arista y dirigir él mismo cada una de las diligencias.

    Entre los hechos que ahí se investigan, de acuerdo con antecedentes que pudo recabar este medio, están los antecedentes que relató Cárcamo sobre supuestos pagos que Calisto habría realizado al exfiscal regional Carlos Palma, quien justamente lideraba la Fiscalía en Aysén cuando comenzó la primera investigación contra el exmilitante DC en 2022.

    Será en el marco de esta nueva hebra investigativa que el Ministerio Público volverá a poner la lupa sobre las cuentas bancarias del senador y de su entorno, para así ratificar o desvirtuar las aseveraciones de quien fue parte del círculo estrecho del exdiputado.

    Asimismo, vuelven a estar sobre la mesa situaciones que instalan dudas sobre el proceder del exfiscal Palma, que salió del cargo y fue formalizado en octubre de 2025 por entregar antecedentes reservados al abogado Luis Hermosilla.

    Desde la defensa de Calisto han descartado tener mayores antecedentes sobre este nuevo proceso, ya que han recalcado que primero se enfrentaron a la reserva de las referidas declaraciones, y segundo que cuando intentaron presentar el patrocinio correspondiente en este nuevo caso se les señaló que el expediente no tenía mayores detalles.

    Consultado respecto de los antecedentes y sobre la apertura de la nueva indagación, el abogado de Calisto, César Ramos, indicó a La Tercera que “la Fiscalía, tal como se señaló en la audiencia, abrió una nueva investigación por supuestos hechos que provienen de los dichos del señor Cárcamo y de la señora Graf, ambos imputados, en una declaración prestada ante la Fiscalía. Con esa declaración el señor Cárcamo llegó a un acuerdo con la Fiscalía para salir de prisión. Ese fue su objetivo".

    “Por supuesto, esos hechos son absolutamente falsos. Precisamente, nuestras alegaciones de ayer tienen que ver con que el cierre de la investigación impide a esta defensa solicitar diligencias para refutar esas falsas aseveraciones, desarrolladas en sus declaraciones más recientes, pues tomamos conocimiento de ellas después del cierre de la investigación, después de presentada la acusación y después de solicitado el desafuero. Es decir, haciendo imposible ejercer la defensa mediante diligencias investigativas dirigidas a refutar a estos imputados. No tengo más detalles de esa investigación pues tampoco hemos podido incorporarnos debido a que la Fiscalía no ha habilitado aún esa opción para esta defensa“, agregó el penalista.

    Exfiscal Carlos Palma. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las revelaciones de Cárcamo

    A través de sus declaraciones, Cárcamo y Graf permitieron al Ministerio Público afianzar su teoría del caso. Como se expuso en distintas audiencias, Graf dio cuenta de que en realidad ella no realizaba labores vinculadas a asesorías parlamentarias o trabajos ligados al despliegue del senador Calisto en la región de Aysén, sino que eso era una pantalla.

    Como manifestó el fiscal Luis Contreras en la audiencia de este martes, en que se debatió la cautela de garantías que presentó la defensa del senador -liderada por el abogado César Ramos-, el pago que Graf recibía iba a parar a cuestiones netamente políticas.

    Si bien aquello permitió a los investigadores afianzar la acusación contra el parlamentario, la revelación que hizo Cárcamo se estimó como un segundo hecho de la máxima gravedad.

    De acuerdo con antecedentes publicados por el medio Fast Check, el imputado dio cuenta de que, en 2024, tres asesores del entonces diputado habrían pagado $14 millones en efectivo al entonces fiscal Palma.

    Según el citado medio, Cárcamo advirtió que los presuntos pagos se habrían efectuado con el objetivo de que Palma cerrara dos causas judiciales, una de ellas la que tiene a Calisto arriesgando 12 años de cárcel.

    Para no levantar sospechas sobre el origen de esos dineros, de acuerdo con lo indicado por el imputado, Palma habría realizado asesorías a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud a través de un abogado que ha trabajado con él.

    Más sobre:Miguel Ángel CalistoCarlos PalmaRoland CárcamoLa Tercera PMCarla GrafHernán LibedinskyFiscalía Regional AysénCohechoFraude al Fisco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

    Partido Republicano intenta desdramatizar rechazo de Carter y Vial a dos capítulos de la AC contra Grau

    La Moneda apuesta por mantenerse al margen en indultos generales para intentar evitar profundizar conflicto en el oficialismo

    A contrarreloj: Minvu posterga definición sobre cambios urbanos que alcaldes acusan crearía más guetos verticales

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    Lo más leído

    1.
    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    2.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    3.
    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    4.
    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna
    Chile

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

    Partido Republicano intenta desdramatizar rechazo de Carter y Vial a dos capítulos de la AC contra Grau

    La Moneda apuesta por mantenerse al margen en indultos generales para intentar evitar profundizar conflicto en el oficialismo

    Reducir la permisología y reformar el sistema político: las claves para la reactivación económica según expresidente Frei
    Negocios

    Reducir la permisología y reformar el sistema político: las claves para la reactivación económica según expresidente Frei

    Ad portas del teleférico: Ciudad Empresarial reduce vacancia de oficinas al nivel prepandemia y espera proyectos de vivienda

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico
    Tendencias

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    6 mil calorías al día y severa rutina: los secretos de Haaland, el Androide de Noruega que amenaza a Brasil en el Mundial
    El Deportivo

    6 mil calorías al día y severa rutina: los secretos de Haaland, el Androide de Noruega que amenaza a Brasil en el Mundial

    En vivo: Suiza y Argelia sueñan con ingresar a los octavos de final del Mundial

    En vivo: con Cristiano Ronaldo, Portugal busca meterse en los octavos de final contra la Croacia de Modric

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5
    Cultura y entretención

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Delia Domínguez y el regreso de Contracanto: las claves de una de las poetas más originales de Chile

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes
    Mundo

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    China pide a Estados Unidos tratar con “máxima cautela” los asuntos de Taiwán

    Estados Unidos asegura ser “un miembro orgulloso” de la OTAN y que no planea salirse de la Alianza

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad