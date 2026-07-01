BHP inicia tramitación ambiental para reactivar Cerro Colorado por US$ 1.500 millones

BHP ingresó a evaluación ambiental un megaproyecto de US$ 1.500 millones para reactivar la mina Cerro Colorado, la faena ubicada en la Región de Tarapacá que estaba desde 2023 en una fase de cierre temporal tras el vencimiento de autorizaciones ambientales.

La presidenta de Pampa Norte, Dee Lingenfelder, sostuvo que el “proyecto representa una oportunidad para construir una nueva etapa para Cerro Colorado, incorporando soluciones que responden a los desafíos actuales de gestión hídrica, protección ambiental y relacionamiento con las comunidades. Queremos desarrollar una operación preparada para el futuro y que contribuya al crecimiento sostenible de Tarapacá y a la producción de cobre de Chile”.

La iniciativa generará cerca de 1.500 empleos en la etapa de construcción y sobre 3 mil en la operación. El proyecto minero usará aguas servidas, las que serán transportadas mediante un ducto de más 100 kilómetros, desde Alto Hospicio hasta la mina.

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