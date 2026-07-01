Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

A mediados de junio, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el fenómeno El Niño ya está presente y que “se espera que se fortalezca hasta el invierno del hemisferio norte 2026-2027”. Esto quiere decir que las condiciones de este fenómeno climatológico finalmente se consolidaron: las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial están significativamente por encima de lo normal.

Tras dicha confirmación, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó sus proyecciones de temperaturas y precipitaciones del país en los próximos meses tras la llegada del invierno. En ese sentido, señalaron que las proyecciones “muestran una condición de precipitación sobre lo normal para un amplio sector del país, extendiéndose desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes”.

“Tuvimos un otoño más cálido en cuanto a lo normal. Eso es un comportamiento dentro de algo normal cuando se está proyectando un fenómeno de El Niño, ya que estas aguas cálidas favorecen la generación de nubosidad en la costa y puede hacer que las temperaturas no sean tan frías en la mañana a la pérdida radiactiva”, explicó Matías Pino, meteorólogo de la DMC.

“Las temperaturas en promedio estuvieron por sobre los 18 grados durante este trimestre de marzo, abril y mayo. Se estimó que estuvieron por sobre 2 grados, o sea, acá en la Región Metropolitana las temperaturas para el trimestre de otoño, en cuanto a la máxima, estuvieron 2 grados por sobre su normal climatológica. Ya para la zona norte y zona sur, se presentaron más bien dentro de un rango normal, esto quiere decir temperaturas alrededor de los 13, 14 grados en promedio en estos dos sectores (...) Así que tuvimos un otoño más cálido en cuanto a lo normal”, prosiguió.

Luego continuó: “Pasando ya a algo muy importante, que es el comportamiento de la precipitación y cómo se ha ido registrando en lo que va del año, tenemos un comportamiento bastante llamativo, ya que junio se presentó como uno de los meses más secos de los que tenemos registro. Destacamos que para la estación de Quinta Normal fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro, solamente siendo superado por el año 2015 que no hubo registro de precipitación”.

El Niño y las temperaturas “sobre lo normal”

“NOAA oficializó la llegada del Niño, ya existe este fenómeno, esto fue oficializado el 11 de junio, en donde ya el océano y la atmósfera comenzaron a reaccionar de manera conjunta para poder traer consigo este fenómeno”, señaló Pino. Luego agregó: “Ahora, ¿por qué no se ha registrado o por qué no ha ocurrido algo en Chile como precipitación? Esto es debido a que aún faltan estas teleconexiones que puedan favorecer que sistemas frontales, ruidos atmosféricos, aportes de humedad puedan llegar a nuestro país, debido a que esto es un proceso que se tiene que ir dando lentamente“.

Asimismo, explicó que el fenómeno climatológico afecta de forma directa en cuanto a precipitación. “Cuando estamos bajo el fenómeno de El Niño, para el trimestre de invierno se espera mayor precipitación, y para el verano se esperan temperaturas más cálidas. Pero no todos los niños se comportan de igual manera”, advirtió.

“Los pronósticos están indicando que se estaría proyectando un Niño ya para julio, agosto y septiembre, ya comenzando incluso a ver septiembre más lluvioso, así que se podría esperar esta condición más lluviosa en cuanto a primavera, que también es lo esperado bajo condiciones del Niño; el Niño también tiende a proyectarse con precipitaciones hacia primavera”, agregó.

En ese sentido, las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental muestran valores sobre el promedio con una anomalía de +0,9 °C, mientras que en zonas más próximas a la costa de Sudamérica las anomalías alcanzan los +1,8 °C.

Desde la DMC explicaron que “los modelos climáticos internacionales proyectan una probabilidad del 63% de que El Niño alcance la categoría de evento intenso, con anomalías de temperatura superficial del mar superiores a +2,0 °C durante el trimestre noviembre-diciembre de 2026 y enero de 2027”.

Junto con ello, proyectaron que “se prevé que los montos acumulados de precipitación superen los valores climatológicos habituales para este trimestre, configurando un escenario caracterizado por una mayor ocurrencia de eventos de lluvia”.

Respecto de las temperaturas máximas, estas se proyectan “sobre lo normal en gran parte del país, desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, luego una doble condición de normal-sobre lo normal, para las regiones de Aysén y Magallanes”. En tanto, las mínimas “tenderían a mantenerse sobre lo normal desde Arica y Parinacota hasta Aysén, y una doble condición de normal-sobre lo normal para la Región de Magallanes”.