Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que desde el gobierno presentarán indicaciones para incorporar al proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

“ A nosotros nos parece que es una buena oportunidad para que el gobierno presente indicaciones para ciertas materias específicas relativas a la residencia , relativas al lugar donde los jóvenes mayores de 17 años y 6 meses deben cumplir una cierta condena establecida por tribunales de justicia por la comisión de delitos graves”, detalló el secretario de Estado tras la cuenta pública del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

En ese sentido, añadió que “creo que hoy día la respuesta debe ser respecto a un listado de delitos que se encuentran indicados y que generalmente recompongan lo que entendemos como delitos de extrema gravedad y muchos de ellos no son situaciones que vemos todos los días con determinados portonazos y que técnicamente corresponden a robos con violencia”.