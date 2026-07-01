SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Diputados RN ofician al ministro Arrau tras hallazgos de la PDI que vinculan la prostitución con el Tren de Aragua

    Parlamentarios piden que el gobierno dé suma urgencia a un proyecto que permite endurecer penas para delitos relacionados al comercio sexual. Dicen que permitiría al Ejecutivo mostrar su voluntad de golpear al crimen organizado.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    PATRICIO FUENTES Y.

    Los diputados de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper, Eduardo Durán y Mauro González, enviaron un oficio al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (Republicano), solicitando que el gobierno otorgue suma urgencia al proyecto de ley que busca sancionar la explotación económica del comercio sexual ajeno, la facilitación de plataformas para ofrecer estos servicios y la extorsión vinculada a esta actividad.

    La solicitud se da luego de que la Policía de Investigación develara en un artículo de La Tercera un vínculo entre la prostitución y el Tren de Aragua (TDA) en la Región Metropolitana. En síntesis, los detectives detectaron que trabajadoras sexuales venezolanas estaban oficiando como informantes para el TDA respecto de hombres que posteriormente se transformaron en víctimas de secuestros.

    Los parlamentarios pidieron al secretario de Estado que la iniciativa, que fue presentada por la bancada de diputados de RN junto a parlamentarios oficialistas y opositores, pueda ser discutida en los próximos días en el Congreso.

    “La transversalidad de sus patrocinantes, la gravedad del fenómeno que aborda y su foco en las bases económicas del crimen organizado hacen de este proyecto una oportunidad concreta para avanzar en una agenda de seguridad con amplio respaldo político”, dice el oficio.

    La iniciativa introduce una regla de agravación en el artículo 161-E del Código Penal, aumentando en un grado las penas de los delitos contemplados en los artículos 161-B y 161-D cuando las conductas se cometan con ocasión de la contratación, pago o prestación de servicios sexuales remunerados.

    Asimismo, se busca sancionar con mayor dureza el chantaje y la extorsión dirigidos contra personas que son amenazadas con la divulgación de antecedentes, imágenes o registros vinculados a la adquisición de dichos servicios.

    Con todo, el proyecto incorpora nuevas figuras penales destinadas a sancionar la explotación económica del comercio sexual ajeno de personas adultas; la administración, explotación, facilitación o puesta a disposición de sitios web, plataformas digitales, aplicaciones, publicaciones impresas u otros medios para ofrecer o concertar servicios sexuales; y la facilitación de inmuebles destinados a dicha actividad.

    “El impulso de este proyecto permitiría al Ministerio de Seguridad Pública mostrar una agenda legislativa concreta orientada a atacar las bases económicas y operativas del crimen organizado”, dice el texto firmado por Schalper, González y Durán.

    “Estimamos, además, que su tramitación con apoyo del Ejecutivo dejaría en evidencia la voluntad del gobierno de sacar adelante iniciativas orientadas a golpear estructuralmente al crimen organizado”, se añade en el oficio.

    Más sobre:ProstitutasRenovación NacionalTren de AraguaMartín ArrauGobiernoCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    Influenza A sigue como el virus predominante y Minsal emite alerta epidemiológica ante inusual comportamiento de Influenza B

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    Quiroz cede y asistirá a mesa político-técnica por la megarreforma impulsada por senadora Núñez

    Lo más leído

    1.
    Querella de periodista Marco Sotomayor contra empresario gastronómico termina salpicando a juez Daniel Urrutia

    Querella de periodista Marco Sotomayor contra empresario gastronómico termina salpicando a juez Daniel Urrutia

    2.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    3.
    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    4.
    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    5.
    Por sicariato, tráfico de drogas y lavado de activos: condenan a 11 imputados vinculados a facción del Tren de Aragua

    Por sicariato, tráfico de drogas y lavado de activos: condenan a 11 imputados vinculados a facción del Tren de Aragua

    6.
    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días
    Chile

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días

    Influenza A sigue como el virus predominante y Minsal emite alerta epidemiológica ante inusual comportamiento de Influenza B

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza
    Negocios

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    Fantasma de la recesión: expertos piden al gobierno medidas más allá de la megarreforma y presionan al Banco Central por la tasa de interés

    Codelco arremete contra la Contraloría por proceso de proyecto de litio en salar Ascotán y presenta acción judicial

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno
    El Deportivo

    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno

    Periodistas e hinchas ecuatorianos agredidos: los bochornosos festejos en México tras clasificar a octavos del Mundial

    Internacional anuncia a Guillermo Maripán con mensaje de Elías Figueroa: “Tengo certeza de que cumplirá con la expectativa”

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People
    Cultura y entretención

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    De Rosalía a BTS y Robbie Williams: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026

    Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas
    Mundo

    Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    China pide a Estados Unidos tratar con “máxima cautela” los asuntos de Taiwán

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica