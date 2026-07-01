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    GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones

    La firma ingresó a tramitación ambiental una desalinizadora para su operación en la zona de Quintero.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial.

    GNL Quintero, firma que opera el terminal que recibe el gas natural licuado (GNL) para abastecer la zona centro-sur del país, presentó su proyecto para la construcción de una planta desalinizadora dentro de sus actuales operaciones en la zona.

    La iniciativa significa una inversión de US$400 millones y busca producir “hasta 2.000 l/s de agua desalinizada y remineralizada en dos subfases de igual capacidad (1.000 l/s en la subfase I y 1.000 l/s adicionales en la subfase II)”, según explicó la firma ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

    La iniciativa de la empresa, compuesta por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y el consorcio de las empresas EIG y Fluxys, que controla el 80% de la sociedad, se emplazará en la bahía de Quintero, en las comunas de Quintero y Puchuncaví, provincia y región de Valparaíso.

    “Considera la modificación del emisario submarino y su difusor, así como la optimización del sistema de captación de agua de mar, los cuales se encuentran actualmente en operación”, dijo en su evaluación de impacto ambiental (EIA).

    En su presentación de proyecto se explica que la captación del agua de mar para la desalinizadora no requerirá una nueva infraestructura y se usará la que hoy es parte del proceso de regasificación de GNL.

    “El agua de mar para la planta desalinizadora se derivará desde el sistema de retorno de agua del proceso de regasificación de GNL, para lo cual se construirá una nueva sentina dentro del terminal GNLQ que permitirá impulsar el agua de mar desde la descarga de los ORV (el canal de descarga de los vaporizadores de panel abierto y que es ORV por sus siglas en inglés de Open Rack Vaporizer) hacia la planta. Además, se instalará un sistema de derivación (by-pass) de los ORV, que permitirá asegurar el caudal necesario para la desalinización, de manera independiente del flujo requerido por el proceso de regasificación”, explicaron.  

    La construcción considera una mano de obra promedio de 130 personas, con un máximo de 260. Una vez en operación, la cifra de empleo cae a 30 personas.

    Respecto a los plazos, GNL Quintero espera iniciar las obras en enero del 2029 e iniciar la operación de la desalinizadora en abril del 2031.

    Más sobre:EmpresasGNL Quintero00

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