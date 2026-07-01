Vive The Yard: el Fanfest de Adidas llega al MUT con una experiencia exclusiva para suscriptores

La fiesta del fútbol se vive en el MUT

El fútbol se toma el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) con "The Yard", el Fanfest de Adidas creado para celebrar este gran momento del deporte mundial. Un espacio pensado para que fanáticos de todas las edades puedan disfrutar de experiencias interactivas, compartir su pasión por el fútbol y poner a prueba sus habilidades.

Y como suscriptor de La Tercera, tendrás la posibilidad de vivir esta experiencia de una manera aún más especial.

Un espacio exclusivo para socios LT Beneficios

El próximo domingo 5 de julio, entre las 12:00 y las 13:00 horas, los socios de La Tercera podrán acceder a un espacio exclusivo dentro de “The Yard”.

Para ingresar, solo debes presentar tu credencial virtual vigente de LT Beneficios, lo que te permitirá participar en distintas actividades y vivir una experiencia especialmente preparada para nuestra comunidad de suscriptores.

Miércoles 24 de junio Adidas - MUT Soft Launch Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Te atreves con el Penalty Challenge?

Uno de los grandes atractivos de la jornada será el Penalty Challenge, un desafío para poner a prueba tu puntería y compartir junto a reconocidos deportistas invitados.

Además de la experiencia, todos los asistentes participarán automáticamente en un sorteo exclusivo.

Participa por increíbles premios

Entre todos los participantes se realizará un sorteo cuyos ganadores serán informados el lunes 6 de julio a las 15:00 horas, a través del correo electrónico registrado en la suscripción de La Tercera.

🎁 Premios:

Kit de mini balones adidas.

Gift cards de $50.000, canjeables en la tienda Adidas de Costanera Center.

Beneficio exclusivo LT Beneficios

⚽ Acceso exclusivo a The Yard by Adidas

📅 Domingo 5 de julio de 2026

🕛 12:00 a 13:00 horas

📍 Mercado Urbano Tobalaba (MUT)

🎟 Ingreso presentando tu credencial virtual vigente

🏆 Participación en el Penalty Challenge y en el sorteo de premios exclusivos.

¿Listo para vivir la fiesta del fútbol?

Acércate al MUT, súmate a la experiencia de Adidas y disfruta una jornada especialmente pensada para los suscriptores de La Tercera.