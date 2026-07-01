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    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    La moneda de Estados Unidos en Chile venía de caer luego de ocho jornadas seguidas al alza y el Ipsa terminó con su racha de tres días de avances.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    En el arranque de un nuevo trimestre para los mercados y con señales que decepcionaron a los inversionistas desde Estados Unidos, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró a la baja y el dólar en Chile, como en el mundo, avanzó.

    El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, retrocedió 0,25% a 10.812,21 puntos. Así, el Ipsa terminó con una racha de tres jornadas consecutivas con avances, donde sumó un 1,56%.

    Sin embargo, el Ipsa también registró ganancias y revirtió su tendencia.

    Además, el Ipsa venía de cerrar el semestre con un avance del 3,82%, el de peores desempeños de las plazas bursátiles de la región.

    En la jornada, en el plano internacional, pesaba la decepción del mercado porque el empleo en el sector privado de Estados Unidos creció menos de lo esperado durante junio. Se crearon 98.000 puestos frente a los 118.000 que se esperaban.

    Así, el mercado esperaba conocer este jueves los datos de desempleo en Estados Unidos.

    Mientras que, en el plano local, pesaba el quinto mes consecutivo con el Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) en terreno negativo, con una contracción de 0,9% en mayo.

    Desde Renta4 comentaron que el Ipsa llegó a impulsarse por el avance de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para cerrar el acuerdo de paz anunciado el 14 de junio pasado, pero también pesó el dato de Imacec de mayo.

    Mientras que, desde XTB apuntaron a que “la baja no parece responder a un deterioro puntual del mercado local, sino más bien a una corrección tras las alzas acumuladas durante la semana y a una mayor cautela global frente a los activos de riesgo”.

    “La acción de precios de la jornada luce como un movimiento correctivo”, agregó Ignacio Mieres, head of research de XTB, sobre el Ipsa.

    Por su parte, Wall Street cerró en terreno negativo luego de que el Dow Jones alcanzó un máximo histórico durante este miércoles y el Nasdaq retrocedió arrastrado por la baja en el sector de fabricante de chips. El S&P también bajó.

    El Dow Jones bajó 0,03%, el S&P 500 retrocedió 0,22% y el Nasdaq perdió 0,66%.

    CNBC resaltó que la caída se da luego de un positivo semestre para Wall Street. El Dow Jones subió un 8,9%, marcando su mejor desempeño en el primer semestre desde 2021. En tanto, el S&P 500 subió un 9,6% y el Nasdaq un 12,8%.

    El dólar en Chile

    El tipo de cambio en Chile volvió a subir luego de que este martes terminó con su racha de ocho días de avances, donde sumó $37,30.

    Al cierre de esta edición, el dólar subió $2,20 respecto al cierre de este martes en la Bolsa Electrónica y llegó a un valor de $925,20 la unidad.

    De esta forma, el dólar registra su mayor valor desde el 30 de marzo pasado ($931,5); este nivel es el más alto desde que comenzó el conflicto en el Medio Oriente.

    Sin embargo, el dólar llegó a un máximo de $931,20 y luego moderó su avance.

    “Lo que en la mañana era presión alcista por el frente local, se topó con un giro relevante en el escenario externo: en el Foro de Sintra, el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, sorprendió al mercado al anunciar que dejará de entregar señales anticipadas sobre la trayectoria de tasas”, comentó Lorenzo Matus, Senior Account Manager de la app de inversiones XTB.

    Reuters dijo en una nota que “el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo el miércoles que la decisión sobre si se suben las tasas de interés en Estados Unidos se adoptará cuando junto a sus colegas ‘cierren la puerta’ y comiencen su próxima reunión de política monetaria a finales de mes”.

    Ante este contexto, sumado con el dato de la creación de empleo del sector privado en Estados Unidos por debajo de lo esperado y a la espera de la publicación de la tasa de desempleo de la superpotencia, el índice del dólar subía 0,26% a 101,43 puntos.

    Por su parte, el cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional, cayó. El valor al contado en la Bolsa de Metales retrocedió 1,28% a US$5,97 por libra.

    “El metal perdió fuerza ante la expectativa de una política monetaria todavía restrictiva en Estados Unidos y por la cautela frente al informe del Departamento de Comercio estadounidense, que podría abrir espacio a nuevos aranceles sobre el cobre refinado”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Más sobre:MercadosDólarCobreFedIpsaWall Street

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