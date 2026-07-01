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    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días

    Con el progreso de esta jornada las autoridades informaron un avance del 60% del total a retirar. La delegada provincial de San Antonio, Soledad Loyola, espera que todas las labores puedan concretarse en un plazo de un mes. "Luego viene el cierre perimetral de todo el terreno que eso es por parte de los dueños del terreno", explicó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días Juan Gonzalez San Martin/Aton Chile

    Este miércoles continuaron los trabajos de desalojo de la megatoma de San Antonio. En esta segunda etapa, las autoridades mantienen la expectativa de completar las 40 hectáreas faltantes tras el primer avance en enero pasado.

    Tras haber derribado 100 techos y avanzando alrededor de 2,5 hectáreas durante la jornada del miércoles, la expectativa era poder concretar el plan de esta semana antes del viernes.

    En los cuadrantes que están siendo desalojados esta semana viven un total de 115 personas y se espera el retiro de 156 techos en total.

    Creemos que va a terminarse esta primera etapa antes del día viernes. Ha sido un proceso organizado y con el resguardo que corresponde bien responsable para las personas que están acá”, señaló esta mañana la delegada provincial de San Antonio, Soledad Loyola.

    En ese sentido, las autoridades informaron que en estas dos jornadas se ha logrado la demolición de 150 techos en total y el progreso de 4,5 hectáreas. Con ello, se informó un avance del 60% del total de las 98,4 hectáreas.

    Vamos a un buen ritmo de trabajo. Es importante decir que los próximos días el trabajo de carabineros no finaliza, puesto que hay que hacer el resguardo para que las maquinarias operen en los lugares que ya las estructuras han sido totalmente demolidas”, explicó la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez.

    La representante de la institución policial también informó esta jornada un nuevo detenido, que se suma a los otros dos del martes. Fue capturado por la policía al tener una causa pendiente por deudas de pensión alimenticia, aunque no se pudo confirmar si era poblador del lugar.

    “Tenemos un detenido por pensión alimenticia, una persona que tenía una causa pendiente en el Juzgado de Casablanca. Debía alrededor de 7 millones de pesos que no había pagado. Fue controlado por carabineros, se cotejaron antecedentes y era deudor de una pensión alimenticia”, explicó Vásquez.

    Debido al cumplimiento del objetivo antes del plazo, desde el Ejecutivo esperan desde mañana jueves trabajar en el acopio de escombros para su posterior retiro por parte del dueño del terreno.

    Planificación para la próxima semana

    La próxima semana se tiene planificado continuar con el desalojo de 460 personas y la destrucción de 333 techos, en una etapa que desde los representantes del Ejecutivo consideran que podría resultar más compleja por la densidad poblacional.

    Se están desarrollando las acciones de avisaje nuevamente para la próxima etapa que comienza el lunes, pese a que todas estas personas están notificadas de hace mucho tiempo de la orden del tribunal, en que hay que ejecutar el desalojo”, explicó el seremi de Seguridad Hernán Silva.

    Según detalló Loyola, estas personas estarían notificadas de la orden de desalojo desde el año 2024.

    Por otro lado, la delegada provincial también informó que esperan terminar con el proceso completo en un plazo de un mes.

    Esto debería durar 30 días con el trabajo de carabineros y las máquinas en el lugar en el desarme de las estructuras. Luego viene el cierre perimetral de todo el terreno que eso es por parte de los dueños del terreno”, explicó Loyola.

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