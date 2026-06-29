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    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    El ministro de Vivienda abordó la nueva etapa del desalojo y aseguró que el terreno expropiado no será asignado automáticamente a quienes ocupan la toma. Según dijo, la definición se hará por antigüedad, orden de postulación y vulnerabilidad.

    Por 
    Felipe Rivera
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Eso no es pobreza, eso es frescura”, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje sobre la existencia de viviendas de alto estándar y segundas residencias al interior de la toma de San Antonio, en la antesala de una nueva etapa del desalojo.

    El secretario de Estado abordó el tema durante una visita inspectiva al Parque Barón, en Valparaíso, donde fue consultado por el procedimiento que continuará esta semana en la ocupación.

    Según explicó, la coordinación principal del operativo corresponde al delegado presidencial regional, Manuel Millones, y al Ministerio del Interior. En el caso del Minvu, dijo que la cartera tendrá un rol posterior, principalmente vinculado a la demolición de las viviendas que queden en el terreno una vez que las familias salgan.

    A nosotros como Ministerio de Vivienda nos compete básicamente la demolición de las viviendas una vez que las familias salgan”, señaló.

    Poduje afirmó que el procedimiento se realizará por etapas y que contemplará acompañamiento para los grupos más vulnerables. “Va a haber un acompañamiento para mujeres y niños”, indicó.

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje apunta a segundas viviendas en toma de San Antonio JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    El ministro también se refirió al destino del terreno expropiado durante la administración anterior y descartó que vaya a ser entregado de forma automática a las personas que actualmente viven en la toma.

    Según sostuvo, hace dos días estuvo en San Antonio junto al seremi del Minvu, Marcelo Ruiz, y conversó con familias que no están en la ocupación, pero que llevan años esperando una solución habitacional.

    Ese terreno que se expropió, que no fue nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada, por antigüedad”, afirmó.

    Consultado sobre si quienes hoy ocupan la toma serán quienes habiten posteriormente ese espacio, Poduje respondió que deberán “ponerse en una prelación”.

    En ese contexto, el ministro endureció sus críticas a una parte de los ocupantes. “Ayer estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos y tres pisos, con tres autos, en terrenos de 500 metros”, sostuvo.

    Poduje agregó que también se han detectado segundas viviendas. Esas las vamos a sacar todas. Esto es una frescura lo que ha ocurrido acá”.

    Pese a cuestionar la expropiación del terreno, el ministro dijo que el actual Gobierno deberá hacerse cargo de esa decisión. Sin embargo, insistió en que la asignación se va a hacer por orden de llegada, por antigüedad y por vulnerabilidad”.

    La nueva etapa del desalojo de la toma de San Antonio se desarrollará bajo coordinación de Interior, la Delegación Presidencial Regional y el Ministerio de Vivienda, en un proceso que, según las autoridades, avanzará de forma gradual.

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