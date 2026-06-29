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    Minvu destaca avance de Parque Barón alcanza más de 85% y proyecta apertura para fines de año en Valparaíso

    El ministro Iván Poduje visitó las obras junto a la alcaldesa Camila Nieto y autoridades regionales. El proyecto contempla un paseo costero, la recuperación del muelle Barón, espacios turísticos y una segunda etapa ligada a las bodegas y actividades náuticas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Minvu destaca avance de Parque Barón alcanza más de 85% y proyecta apertura para fines de año en Valparaíso SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Parque Urbano Barón entró en la etapa final de su construcción. La obra, considerada por autoridades una de las inversiones públicas más relevantes para Valparaíso en las últimas décadas, ya supera el 85% de avance y proyecta su apertura para noviembre o diciembre de este año.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, realizó este lunes una visita inspectiva al proyecto junto a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; el delegado presidencial regional, Manuel Millones; el seremi del Minvu, Marcelo Ruiz; parlamentarios y equipos técnicos vinculados a la obra.

    Este es un proyecto emblemático, la inversión más importante que se hace en Valparaíso en los últimos 30 años”, señaló Poduje durante el recorrido.

    Según explicó el ministro, los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos para su inauguración durante este año. Además, sostuvo que el proyecto se ha trabajado en conjunto con el municipio y la Empresa Portuaria Valparaíso.

    Estamos muy conformes y la alcaldesa tiene otras ideas que vamos a incorporar para poder darle un uso a las bodegas”, agregó.

    Minvu destaca avance de Parque Barón alcanza más de 85% y proyecta apertura para fines de año en Valparaíso SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El proyecto contempla un parque costero abierto al mar, con un paseo de cerca de 400 metros, equivalente a unas cinco cuadras, además de la recuperación del muelle Barón, que permitirá a los visitantes ingresar hacia el borde marítimo.

    Poduje destacó que el nuevo espacio busca ampliar la relación de la ciudad con su borde costero y generar un nuevo punto de atracción turística. “La gente va a poder recorrer el mar, cosa que no se podía hacer casi en Valparaíso”, dijo el ministro.

    Durante la visita, el secretario de Estado valoró el estado de la infraestructura, aunque planteó que una de las tareas pendientes será aumentar las zonas de sombra dentro del parque. En esa línea, dijo que llevará el tema a los equipos técnicos para evaluar la instalación de más sombreaderos y áreas verdes.

    El ministro también planteó la necesidad de avanzar en el centro náutico y mejorar los accesos al sector, incluyendo conexiones peatonales, estacionamientos y el entorno de la estación Barón del Metro.

    La segunda etapa del proyecto considera el uso de las bodegas ubicadas en el sector. Según detalló Poduje, se evalúa incorporar espacios turísticos, tiendas, actividades vinculadas al mar, un museo de hallazgos marinos impulsado por buzos de la zona y eventualmente un centro de estudios náuticos u oceánicos.

    La idea es que esto sea un atractor económico de Valparaíso para turistas, también educativo para nuestros niños y además que ayude a levantar la economía de la ciudad”, sostuvo.

    Minvu destaca avance de Parque Barón alcanza más de 85% y proyecta apertura para fines de año en Valparaíso

    La alcaldesa Camila Nieto también valoró el avance de la obra y afirmó que el parque responde a una demanda histórica de la ciudad por recuperar su acceso al borde costero.

    Este parque que hemos esperado y ansiado durante mucho tiempo le queda poquito”, señaló la jefa comunal.

    Nieto destacó además el compromiso del ministerio para avanzar en el edificio de deportes náuticos, el destino de la Bodega Simón Bolívar y la incorporación de más sombra y árboles en el espacio público.

    Sin lugar a dudas esto nos va a permitir un acceso público al borde costero y reconectar con el mar”, afirmó.

    La alcaldesa agregó que el proyecto representa una oportunidad para la reactivación económica de Valparaíso, por su impacto turístico, patrimonial, universitario y portuario.

    De acuerdo con la minuta entregada a los medios, el Parque Urbano Barón representa la inversión más grande del Minvu en la Región de Valparaíso y busca transformarse en uno de los principales atractivos familiares y turísticos de la zona.

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    Más sobre:Parque BarónValparaísoIván PodujeCamila NietoMinisterio de ViviendaMinvuRegión de ValparaísoNacional

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