Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026
El siguiente día festivo será la celebración de la Virgen del Carmen durante el 16 de julio, que no es irrenunciable.
Tras la conclusión del fin de semana largo por el Día de San Pedro y San Pablo el 29 de junio, los próximos feriados se ubican en la segunda quincena del julio.
Se trata del día de la Virgen del Carmen y la Asunción de la Virgen, que caen el jueves 16 de julio y el sábado 15 de agosto, respectivamente. Son días festivos religiosos y no son irrenunciables.
En tres meses más habrá un fin de semana largo, con la Independencia Nacional el viernes 18 de septiembre. Asimismo, el Día de las Glorias del Ejército durante el 19 del mismo mes también es irrenunciable.
Tomando en cuenta los seis meses que quedan del 2026, hay nueve feriados restantes, con tres de ellos irrenunciables y tres fines de semana largo en total:
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
Lo Último
Lo más leído
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.