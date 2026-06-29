Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

Tras la conclusión del fin de semana largo por el Día de San Pedro y San Pablo el 29 de junio, los próximos feriados se ubican en la segunda quincena del julio.

Se trata del día de la Virgen del Carmen y la Asunción de la Virgen, que caen el jueves 16 de julio y el sábado 15 de agosto, respectivamente. Son días festivos religiosos y no son irrenunciables .

En tres meses más habrá un fin de semana largo, con la Independencia Nacional el viernes 18 de septiembre. Asimismo, el Día de las Glorias del Ejército durante el 19 del mismo mes también es irrenunciable.

Tomando en cuenta los seis meses que quedan del 2026, hay nueve feriados restantes, con tres de ellos irrenunciables y tres fines de semana largo en total: