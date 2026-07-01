Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Senegal en TV y streaming
Las selecciones se miden en el Estadio Seattle por los 16avos del Mundial.
Bélgica se mide con Senegal este miércoles, en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026.
El cuadro belga viene de un último triunfo por 5-1 ante Nueva Zelanda al cerrar la fase de grupos.
Por su parte, el conjunto africano también hizo lo propio al dejar un reciente resultado 5-0 ante Irak.
Cuándo juega Bélgica vs. Senegal
El partido de Bélgica contra Senegal es este miércoles 1 de julio a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se encuentran en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos.
Dónde ver a Bélgica vs. Senegal
El partido de Bélgica contra Senegal se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online de este duelo va por chilevisión.cl, DGO y Paramount+.
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