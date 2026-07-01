Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Senegal en TV y streaming. Foto referencial de archivo @belgianreddevils

Bélgica se mide con Senegal este miércoles, en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026.

El cuadro belga viene de un último triunfo por 5-1 ante Nueva Zelanda al cerrar la fase de grupos.

Por su parte, el conjunto africano también hizo lo propio al dejar un reciente resultado 5-0 ante Irak.

Cuándo juega Bélgica vs. Senegal

El partido de Bélgica contra Senegal es este miércoles 1 de julio a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se encuentran en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos.

Dónde ver a Bélgica vs. Senegal

El partido de Bélgica contra Senegal se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online de este duelo va por chilevisión.cl, DGO y Paramount+.