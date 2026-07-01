Alcalde Vodanovic busca que EFE reconsidere estación de futuro tren Santiago-Melipilla en terrenos de campamento Latinoamericano

En vista de la erradicación del campamento Latinoamericano, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), solicitará a la Empresa de Ferrocarriles de Chile (EFE) reconsiderar la idea original de construir una estación del futuro tren Santiago-Melipilla en los terrenos del asentamiento.

Las obras, que ya se encuentran en ejecución, proyectan una importante iniciativa de inversión e infraestructura para la comuna, cuyo diseño actual considera tres estaciones en la zona: Vespucio, Tres Poniente y Ciudad Satélite.

En plan original, eso sí, estaba prevista una cuarta estación para ubicarse en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos, idea que fue desechada al no existir las condiciones del sitio con la presencia de los campamentos Latinoamericano y Vicente Reyes.

Como parte de su plan para la recuperación de espacios públicos, el municipio ejecutó el despeje de los asentamientos irregulares ubicados en eje de Camino a Melipilla, proceso que avanzó con la erradicación de los campamentos El Trébol (diciembre de 2025) y Santa Marta (febrero de 2026).

El plan contempla que en octubre de este año se concrete el desalojo del campamento Latinoamericano y, con ello, el inicio de la recuperación del eje norte de Camino a Melipilla.

En ese contexto, el alcalde Vodanovic busca que EFE retome reponer allí la estación de tren Pajaritos, prevista con ese nombre en el diseño original.

“Como municipio volvemos a solicitar que se reponga la estación del tren Santiago-Melipilla que estaba contemplada en el diseño original del proyecto y que iba a ser construida en el sector donde actualmente está el campamento Latinoamericano, pero fue eliminada por la existencia de este asentamiento irregular”, dijo el jefe comunal.

El frenteamplista planteó que “hoy, gracias al proceso al trabajo y desalojos que hemos desarrollado como municipio, insistiremos en esta reconsideración para mejorar la conectividad de los vecinos de esta área de la comuna y así reconvertir urbanamente todo este eje de Camino a Melipilla”.

Esta solicitud se enmarca en el Plan Maestro Melitren, que incluye la visión de desarrollo urbano que la Municipalidad de Maipú impulsa junto a Déficit Cero y que busca transformar los entornos de las futuras estaciones del tren Santiago-Melipilla en barrios integrados, con mejor conectividad, equipamiento y espacios públicos para los vecinos de Maipú.

Sobre el plan, el alcalde afirmó que el municipio continuará trabajando en la recuperación de espacios públicos en la comuna. “Erradicamos el campamento Japón y ahora existirá un pulmón verde para nuestra comuna. Esperamos que, en ese mismo camino, allí donde había un campamento en Camino a Melipilla, haya una estación de tren que permita mejorar la conectividad entre todos”.