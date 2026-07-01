SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcalde Vodanovic busca que EFE reconsidere estación de futuro tren Santiago-Melipilla en terrenos de campamento Latinoamericano

    El jefe comunal de Maipú anunció que solicitará a la Empresa de Ferrocarriles de Chile retomar la idea prevista en el diseño original, para la construcción de una terminal en donde se ubica el asentamiento, que en octubre de este año será desalojado.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Prensa PS

    En vista de la erradicación del campamento Latinoamericano, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), solicitará a la Empresa de Ferrocarriles de Chile (EFE) reconsiderar la idea original de construir una estación del futuro tren Santiago-Melipilla en los terrenos del asentamiento.

    Las obras, que ya se encuentran en ejecución, proyectan una importante iniciativa de inversión e infraestructura para la comuna, cuyo diseño actual considera tres estaciones en la zona: Vespucio, Tres Poniente y Ciudad Satélite.

    En plan original, eso sí, estaba prevista una cuarta estación para ubicarse en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos, idea que fue desechada al no existir las condiciones del sitio con la presencia de los campamentos Latinoamericano y Vicente Reyes.

    Como parte de su plan para la recuperación de espacios públicos, el municipio ejecutó el despeje de los asentamientos irregulares ubicados en eje de Camino a Melipilla, proceso que avanzó con la erradicación de los campamentos El Trébol (diciembre de 2025) y Santa Marta (febrero de 2026).

    El plan contempla que en octubre de este año se concrete el desalojo del campamento Latinoamericano y, con ello, el inicio de la recuperación del eje norte de Camino a Melipilla.

    En ese contexto, el alcalde Vodanovic busca que EFE retome reponer allí la estación de tren Pajaritos, prevista con ese nombre en el diseño original.

    “Como municipio volvemos a solicitar que se reponga la estación del tren Santiago-Melipilla que estaba contemplada en el diseño original del proyecto y que iba a ser construida en el sector donde actualmente está el campamento Latinoamericano, pero fue eliminada por la existencia de este asentamiento irregular”, dijo el jefe comunal.

    El frenteamplista planteó que “hoy, gracias al proceso al trabajo y desalojos que hemos desarrollado como municipio, insistiremos en esta reconsideración para mejorar la conectividad de los vecinos de esta área de la comuna y así reconvertir urbanamente todo este eje de Camino a Melipilla”.

    Esta solicitud se enmarca en el Plan Maestro Melitren, que incluye la visión de desarrollo urbano que la Municipalidad de Maipú impulsa junto a Déficit Cero y que busca transformar los entornos de las futuras estaciones del tren Santiago-Melipilla en barrios integrados, con mejor conectividad, equipamiento y espacios públicos para los vecinos de Maipú.

    Sobre el plan, el alcalde afirmó que el municipio continuará trabajando en la recuperación de espacios públicos en la comuna. “Erradicamos el campamento Japón y ahora existirá un pulmón verde para nuestra comuna. Esperamos que, en ese mismo camino, allí donde había un campamento en Camino a Melipilla, haya una estación de tren que permita mejorar la conectividad entre todos”.

    Más sobre:MaipúTomás VodanovicCampamentoEFECampamento LatinoamericanoFerrocarril

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por auditoria del gobierno y fundaciones: oposición pide investigar pero no ocuparla como “cortina de humo”

    BHP inicia tramitación ambiental para reactivar Cerro Colorado por US$ 1.500 millones

    Diputados RN ofician al ministro Arrau tras hallazgos de la PDI que vinculan la prostitución con el Tren de Aragua

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    Influenza A sigue como el virus predominante y Minsal emite alerta epidemiológica ante inusual comportamiento de Influenza B

    Lo más leído

    1.
    Querella de periodista Marco Sotomayor contra empresario gastronómico termina salpicando a juez Daniel Urrutia

    Querella de periodista Marco Sotomayor contra empresario gastronómico termina salpicando a juez Daniel Urrutia

    2.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    3.
    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    4.
    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    5.
    Por sicariato, tráfico de drogas y lavado de activos: condenan a 11 imputados vinculados a facción del Tren de Aragua

    Por sicariato, tráfico de drogas y lavado de activos: condenan a 11 imputados vinculados a facción del Tren de Aragua

    6.
    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por auditoria del gobierno y fundaciones: oposición pide investigar pero no ocuparla como “cortina de humo”
    Chile

    Por auditoria del gobierno y fundaciones: oposición pide investigar pero no ocuparla como “cortina de humo”

    Diputados RN ofician al ministro Arrau tras hallazgos de la PDI que vinculan la prostitución con el Tren de Aragua

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio con avance de 4,5 hectáreas y 150 techos: autoridades esperan terminar trabajos en 30 días

    BHP inicia tramitación ambiental para reactivar Cerro Colorado por US$ 1.500 millones
    Negocios

    BHP inicia tramitación ambiental para reactivar Cerro Colorado por US$ 1.500 millones

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    Fantasma de la recesión: expertos piden al gobierno medidas más allá de la megarreforma y presionan al Banco Central por la tasa de interés

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno
    El Deportivo

    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno

    Periodistas e hinchas ecuatorianos agredidos: los bochornosos festejos en México tras clasificar a octavos del Mundial

    Internacional anuncia a Guillermo Maripán con mensaje de Elías Figueroa: “Tengo certeza de que cumplirá con la expectativa”

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People
    Cultura y entretención

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    De Rosalía a BTS y Robbie Williams: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026

    Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas
    Mundo

    Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    China pide a Estados Unidos tratar con “máxima cautela” los asuntos de Taiwán

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica