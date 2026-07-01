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    Nacional

    Tragedia en El Teniente: fiscal cuestiona acción de Codelco por información requerida y evita pronunciarse por resolución

    "Entendemos que estamos habilitados para requerir dicha información", aseguró el jefe de la Fiscalía de O'Higgins, Aquiles Cubillos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, manifestó su inquietud por lo resuelto en la audiencia en que se discutió la cautela de garantías que Codelco presentó contra el Ministerio Público por los requerimientos de información a la estatal en la indagatoria por la muerte de seis trabajadores de El Teniente a fines de julio de 2025.

    “La resolución no es del todo clara según nosotros. Tenemos que revisarla. Hemos pedido copia del audio, vamos a revisar el acta, porque en definitiva se hacen menciones a dos cuerpos legales o dos cuerpos normativos que a nuestro juicio no son aplicables en las investigaciones penales, como son la ley de propiedad intelectual y la ley de acceso a la información”, señaló el persecutor.

    Al justificar su acción ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, la empresa sostuvo que el Ministerio Público habría fijado plazos excesivos y requerimientos desproporcionados, que estaría afectando el derecho a una investigación racional y a una adecuada defensa.

    “Respecto de información que se pueda calificar como estratégica, que ese fue el nombre que se le dio, y respecto de aquellos informes que solicita o contrata Codelco a personas privadas, entendemos que estamos habilitados para requerir dicha información", aseguró el fiscal Cubillos.

    El persecutor valoró que el tribunal no haya hecho mención a los plazos que disponen.

    “Es decir, el Ministerio Público puede establecer los plazos para la entrega de la información y siempre hemos dado plazos razonables y hemos conversado con Codelco, cada vez que nos han pedido prórroga la hemos otorgado y por tanto esperamos que en ese sentido la empresa mantenga su voluntad de cooperar con la información y por tanto podamos seguir funcionando de la misma forma”, planteó.

    Secreto de investigación y confidencialidad

    Codelco viene indicando que ha atendido 30 solicitudes de información y ha entregado más de 14.000 antecedentes técnicos en ya casi un año de investigación.

    El fiscal Cubillos garantizó que la información más sensible respecto a la empresa tendrá el trato adecuado.

    Nos llama profundamente la atención que ahora exista, a juicio de Codelco, información de carácter estratégico, pero sin perjuicio de eso hemos señalado al tribunal que acá no sólo está el secreto de la investigación, que protege todos los antecedentes de la investigación, sino también una cláusula de confidencialidad que existe en el contrato que hemos suscrito con el DICTUC”, aseguró.

    Cubillos apuntó a la importancia de las pericias “para en definitiva establecer cuál es la causa del accidente que provoca la muerte de los seis mineros”.

    “Vamos a estudiar bien, vamos a volver a escuchar los audios y ver el acta en definitiva, porque la audiencia fue bastante confusa en su resolución, y a partir de ahí vamos a en definitiva definir los pasos a seguir", anunció.

    El fiscal Cubillos aseguró que mantienen contacto con las familias de los trabajadores fallecidos y que ellos “hicieron ver sus inquietudes respecto de lo resuelto”.

    “Les dimos garantía de que la Fiscalía va a seguir haciendo su trabajo”, afirmó.

    Más sobre:El TenienteCodelcoFiscalía de O'Higgins

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