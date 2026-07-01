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    Influenza A sigue como el virus predominante y Minsal emite alerta epidemiológica ante inusual comportamiento de Influenza B

    En cuanto a la vacunación, los niños, embarazadas y los adultos mayores continúan presentando coberturas bajo el 68%.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Alerta Sanitaria

    Esta jornada, Jorge Vilches, jefe de Epidemiología, y Valentina Pino, coordinadora, dieron a conocer el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a la Semana Epidemiológica 25, es decir, entre el 21 y el 13 de junio.

    Al respecto, detallaron que la positividad de las muestras alcanzó un 51,4%, cifra inferior a la registrada en la semana previa (53,3%)

    El virus predominante en tanto, es la Influenza A, con el 25,9% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (28,7%) y concentrándose, principalmente, en el grupo de 15 a 54 años.

    La Influenza B es el segundo virus más detectado con un 22,8% de los casos, comportamiento similar a la semana anterior (23,2%).

    Sobre este punto, y ante el comportamiento que ha tenido este virus -ya que normalmente registra alzas durante el segundo semestre del año, no en este período- Vilches señaló que el Ministerio de Salud ha decidido emitir una alerta epidemiológica,

    “A propósito de este comportamiento inusual del virus de la Influenza B, aumentando tanto en magnitud como cambiando la temporalidad en la cual aparece, desde el Ministerio de Salud hemos emitido una alerta epidemiológica que entrega directrices a las Seremis de Salud y a los Servicios de Salud respecto a la correcta vigilancia de los virus respiratorios en general, pero específicamente también el de la Influenza B".

    Esto, “respecto de ámbitos relacionados a la gestión clínica de los casos que se presenten en la red asistencial, y también entrega directrices y elementos que favorecen la vacunación para acercar esta herramienta inmunopreventiva a la comunidad”.

    Por otra parte, el Rinovirus se encuentra en tercer lugar, representando el 20,5% del total de casos, similar a lo registrado la semana anterior (20,9%). En cuarto puesto se ubica el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), con un 13,1% de las muestras, aumentando casi cuatro puntos porcentuales respecto a la semana anterior.

    En cuanto a la cobertura de vacunación de Influenza, las autoridades indicaron que se cifra en un 76,2%, con 7.921.027 dosis administradas. Los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%; mientras que los niños de 6 meses a 5 años (61,1%), embarazadas (67%) y personas de 60 años y más (60,9%), continúan presentando coberturas bajas, considerando que el objetivo es alcanzar el 85%.

    La inmunización contra el VRS es de un 96,9%, con 108.220 dosis administradas. Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,6%, mientras que los lactantes, un 95,6%.

    Red asistencial y llamado a la vacunación

    Al 30 de junio, la red integrada cuenta con 755 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 72,2%. El 28,6% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

    En el caso de los adultos, se dispone de 4.496 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 94%. El 14,3% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

    En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia para esta semana epidemiológica, el 37,4% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 0,3% inferior respecto de la semana previa (37,7%).

    Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas en tanto, registraron una disminución del 18,8% respecto de la semana anterior. Asimismo, las hospitalizaciones por causa respiratoria también presentaron una baja del 20,5% respecto de la semana previa.

    Sobre esta tendecia a la baja en las cifras, la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino advirtió que se trata de un comportamiento esperable en el contexto de las vacaciones escolares, por lo que reiteró en la importancia de la vacunación para los grupos de riesgo, especialmente considerando que la circulación viral puede aumentar por el retorno a clases.

    “Hacemos un llamado a que concurran cuanto antes a recibir su dosis para la vacunación de Influenza o para la inmunización del anticuerpo monoclonal contra el VRS para que puedan estar protegidos porque, si bien, se registró esta tendencia a la baja, este sigue siendo el momento de mayor circulación de virus respiratorios que hemos registrado en esta Campaña de Invierno”, expresó.

    Más sobre:NacionalMinsalVacunacióninfluenzaMinisterio de Salud

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