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    Magistrada que condenó a emisores de licencias falsas también enfrenta cuaderno de remoción por viajar con reposo médico

    Se trata de la jueza Grace Díaz, quien integró el tribunal oral que llevó el juicio contra los acusados por emitir permisos de salud fraudulentos. Su caso se suma al de la magistrada Alejandra García quien optó por inhabilitarse voluntariamente.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    A la izquierda, la jueza Grace Díaz. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El largo juicio contra los emisores de licencias médicas falsas llegó a su fin la semana pasada luego de que dos de los tres jueces que integraron el 7° Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de Santiago comunicaran un veredicto condenatorio contra los acusados. El veredicto se transformó en un contudente triunfo para la Fiscalía Oriente.

    Sin embargo, justo en la recta final de este juicio, la gran investigación del Ministerio Público se fue topando con obstáculos que amenzan con que todo este largo proceso, de un año, termine eventualmente anulado.

    El primer tropiezo ocurrió hace dos semanas. El tribunal que tomó el juicio estuvo integrado por tres jueces: José Pérez, Alejandra García y Grace Díaz.

    Sin embargo hace dos semanas, de forma voluntaria a pesar de no haber causa legal, la jueza García optó por inhabilitarse. La razón apuntó a que la magistrada fue notificada por la Corte Suprema de que el pleno había tomado la decisión de abrir un cuaderno de remoción en su contra por haber viajado con licencia médica al exterior. Esto a pesar de que cuando se le abrió un sumario en la Corte de Santiago terminó sobreseída.

    García se inhabilitó justo cuando el juicio estaba en los alegatos de clausura. Su decisión abrió la puerta a que las defensas presentaran un incidente de nulidad, que luego fue rechazado por el tribunal. La razón apuntó a que hay normas que permiten seguir los juicios con dos los tres jueces, pero con la condición de que la decisión que tomen, en caso de condena, sea unánime.

    Sin embargo, cuando la jueza García se inhabilitó, lo que nadie supo es que tiempo después, otra de las magistradas recibiría la misma notificación a su correo. Según tres fuentes judiciales, se trata de la magistrada Díaz, quien a la semana siguiente se enteró que también se le abrió un cuaderno de remoción por haber viajado fuera de Chile estando con reposo médico.

    La jueza Grace Díaz.

    El asunto, que se ha manejado bajo cuerdas en el Poder Judicial, podría provocar complicaciones. Si bien los sumarios son por haber viajado con licencia y no por usar una licencia falsa, que es el objeto mismo del juicio, la situación de la jueza García añade un nuevo ingrediente a este complejo proceso penal.

    Su situación deja abierta la puerta a que las defensas vuelvan a intentar la nulidad del juicio. En caso de que eso prospere, todo se tendrá que volver a repetir con un nuevo tribunal no inhabilitado.

    Es probable que, debido a que la notificación fue diferida y no se hizo al mismo tiempo, cuando la magistrada García se inhabilitó, la jueza Díaz no estaba al tanto de que ella también sufriría la misma decisión por parte del máximo tribunal.

    La Tercera se comunicó con la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial para obtener alguna versión al respecto, pero desde la entidad se limitaron a señalar que los procesos por responsabilidad ministerial son reservados.

    Pese a la reserva con la que se han manejado estos asuntos, al punto de que el pleno optó por no dar a conocer los 56 jueces que enfrentarán un cuaderno de remoción, la situación que ha afectado a las dos juezas ha sido ampliamente comentado en tribunales, sobre todo, en la Corte de Santiago.

    Más sobre:Poder JudicialLicencias médicasGrace DíazFiscalía

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