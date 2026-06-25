Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

El gobierno, a través del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, presentó durante la mañana de este jueves su plan de contingencia para afrontar el alto flujo de personas y vehículos esperado para este fin de semana largo.

El próximo lunes 29 de junio será la conmemoración de San Pedro y San Pablo. En ese contexto, las autoridades proyectan para estos tres días que más de 900 mil personas viajen a través de buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana .

“Hacemos un llamado específico a las personas a respetar las medidas de seguridad, a planificar su viaje, a utilizar el cinturón de seguridad y sobre todo a utilizar el transporte formal que es el que cumple con las distintas medidas de seguridad”, llamó el subsecretario de Transporte, Martín Mackenna.

Prensa Ministerio de Transporte

Misma idea que transmitió el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien detalló la serie de incentivos tarifarios que operarán estos días con el objeto de evitar la congestión vehicular.

“El llamado, en primer lugar, es a informarse; existe un conjunto de medidas destinado a promover los horarios con menor tránsito y, por lo tanto, a planificar los viajes, a conducir con precaución y -de este modo- poder disfrutar de estas festividades, para lo cual hemos dispuesto una serie de medidas a través de Carabineros de Chile y las concesionarias”, señaló al respecto Balmaceda.

Peaje a luca, rebaja a camiones y despliegue de Carabineros

Desde este viernes comenzará a operar el “Peaje a luca”. Según se explicó, operará para autos y camionetas desde el viernes 26 entre las 07:00 y las 13:00 horas .

Para el sábado 27, el beneficio estará activo entre las 07:00 y las 10:00 horas.

En tanto, con el objeto de promover el retorno ordenado, el lunes 29 la medida estará vigente entre las 07:00 y las 12:00 horas.

Prensa Ministerio de Transporte

Otra medida que se aplicará durante este fin de semana será una rebaja para la movilización de camiones a través de los peajes de las Rutas 68 y 5 Norte. Estará activo durante el viernes, sábado y lunes entre las 00:00 y las 07:00 horas de esos días.

Mientras tanto, en los horarios de mayor flujo habrán bloqueos de movilización de camiones en las Rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur.

Desde Carabineros también se desplegarán a través del país con una serie de servicios preventivos a través de las distintas rutas del país.

“ Vamos a implementar distintos controles en carreteras, tanto en materia de velocidad como fiscalización de los vehículos . El control de velocidad para nosotros ha sido un principal objetivo, ya que es la principal causa de accidentes de tránsito que producen fallecidos”, explicó el teniente coronel de Tránsito y Carreteras de Carabineros, Néstor Vega.

A lo que añadió: “Respecto a la fiscalización de los vehículos, nos vamos a concentrar en los sistemas de retención infantil, en los que los sistemas de los vehículos estén funcionando correctamente y que la documentación sea la correspondiente”.