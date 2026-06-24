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    El reencuentro en Chile entre Al Gore y Michelle Bachelet a 20 años de “Una verdad incómoda”

    La expresidenta participará junto al exvicepresidente estadounidense en la primera cita de Climate Reality Project realizado en Chile. El encuentro reunirá a líderes ambientales y ocurre en medio del debate sobre transición energética, minería y acción climática.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    El exvicepresidente norteamericano estará en Chile a principios de julio.

    Entre la conmemoración de los 20 años del documental que convirtió a Al Gore en el rostro global de la lucha contra el cambio climático y un escenario político marcado por el debate sobre la transición energética, Chile será sede en julio de un encuentro que reunirá nuevamente a dos figuras que han compartido agenda ambiental durante más de una década: el exvicepresidente de Estados Unidos y la expresidenta Michelle Bachelet, quien además hoy figura entre las candidatas para liderar la Secretaría General de la ONU.

    El próximo 9 de julio, en Santiago, Gore encabezará la edición número 63 del Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo de Climate Reality Project, organización fundada por Gore tras el éxito de An Inconvenient Truth. La actividad, que se extenderá hasta el 11 de julio, se realizará por primera vez en Chile y tendrá como una de sus principales invitadas a Bachelet, en lo que constituye un nuevo capítulo de una relación construida en torno a la acción climática y la promoción de energías limpias.

    El encuentro ocurre en un momento particularmente simbólico. Dos décadas después del estreno del documental que impulsó una nueva etapa del ambientalismo global, Gore busca reforzar la estrategia de formar líderes ciudadanos capaces de impulsar cambios frente a la crisis climática.

    Al Gore Climate Reality Project

    La elección de Chile no es casual. Durante los últimos años, el país se ha convertido en uno de los casos más observados de transición energética en América Latina, gracias al crecimiento de las energías renovables, el desarrollo de la industria y los avances en descarbonización. Sin embargo, el proceso también ha abierto tensiones políticas y económicas en torno a la expansión minera, la denominada permisología ambiental y los costos asociados al abandono progresivo de los combustibles fósiles.

    “Si bien tanto la política climática como la democracia enfrentan vientos en contra a nivel mundial, el pueblo de Chile tiene una oportunidad extraordinaria para fortalecer la resiliencia, el crecimiento económico y la democracia del país”, señaló Gore al anunciar la actividad.

    La relación Gore-Bachelet

    La presencia de Bachelet no sólo responde a su trayectoria internacional reciente. La exmandataria ha sido una de las líderes latinoamericanas reconocidas por organismos multilaterales en materias de desarrollo sostenible y acción climática.

    Los vínculos entre ambos se remontan al menos a la década pasada. En 2017, cuando Gore estrenó Una verdad incómoda 2, e invitó especialmente a Bachelet a participar de la avant premiere de la cinta en Chile. Aunque finalmente ninguno de los dos pudo asistir al evento realizado en Santiago, el exvicepresidente envió una carta a La Moneda en la que elogió el liderazgo climático de la entonces mandataria. Incluso sostuvo que utilizaba el caso chileno como ejemplo en sus presentaciones alrededor del mundo.

    Ese mismo año, Bachelet participó en el programa internacional 24 Hours of Reality, conducido por Gore, donde abordó las políticas ambientales impulsadas durante su administración. La expresidenta destacó entonces que “Chile no es un país rico y hemos sido capaces de hacer muchas cosas. Podemos hacerlo y debemos hacerlo”.

    La conversación coincidió con otro hito: el reconocimiento de Naciones Unidas a Bachelet como “Champion of the Earth”, el máximo premio ambiental que entrega el organismo.

    Michelle Bachelet y Al Gore en "24 hours of reallity".

    La trayectoria internacional de la exmandataria explica también su presencia en el encuentro de julio. Desde que ejerció la Presidencia en dos ocasiones, pasó a desempeñar diversos cargos de alcance global. Fue la primera directora ejecutiva de UN Women, posteriormente Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, desde 2024, vicepresidenta del Club de Madrid.

    Actualmente también copreside el consejo asesor de alto nivel sobre empleo del World Bank Group y figura entre las cartas impulsadas por Brasil y México para asumir la Secretaría General de Naciones Unidas cuando concluya el mandato de António Guterres.

    El encuentro de julio reunirá además a varias de las voces influyentes de la política climática nacional. Entre ellas estará la exministra Maisa Rojas, quien volverá a compartir escenario con referentes del sector tras su salida del gabinete del Presidente Gabriel Boric.

    También participarán, entre otros, el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, la directora ejecutiva de Oceana Chile, Tania Rheinen; la cofundadora de Uno.Cinco, Ismaela Magliotto Quevedo; y el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa.

    Si bien para la organización dirigida por Al Gore, la cita en Santiago representa mucho más que una capacitación, para Bachelet, en tanto, será un reencuentro con uno de los principales referentes del ambientalismo internacional y una señal de continuidad de una agenda que ambos han defendido. Esta vez para ella, con su mirada puesta en el sillón principal de Naciones Unidas.

    Más sobre:Al GoreMichelle BacheletCambio ClimáticoONUVicepresidenteLa verdad incómoda

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