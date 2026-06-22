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    Desde vender mermeladas a administrar un hospital: más de 150 mil personas han aplicado IA en Chile para potenciar trabajos

    A través del programa "Hazlo con IA", se han podido realizar capacitaciones masivas. El siguiente paso es expandir su impacto hacia Latinoamérica. Tras sus primeros resultados, ahora se aplicará también a docentes, emprendedores y a la ciudadanía.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    El programa surgió a partir de constatar que la inteligencia artificial ya no es una tecnología reservada para especialistas. Tendencias / La Tercera

    Margarita Suazo pasó años perfeccionando sus mermeladas artesanales. El sabor estaba logrado, la calidad también. Lo que faltaba era visibilidad. Veía las redes sociales como un territorio ajeno y el marketing digital como una tarea imposible para una emprendedora que dedicaba la mayor parte de su tiempo a la producción.

    Hoy la historia es distinta. Utiliza inteligencia artificial (IA) para crear contenido en Instagram, calcular costos, revisar información nutricional e, incluso, redactar mensajes de cobranza para clientes morosos. Su cuenta ya superó los 10 mil seguidores y, asegura, se ha traducido en más ventas.

    A más de 500 kilómetros de distancia, en el Hospital San José de Coronel, el médico auditor clínico, Eduardo Muller, de 67 años, también encontró en la IA una herramienta inesperada. Lo que comenzó como curiosidad terminó transformando parte de su rutina laboral. Ahora utiliza sistemas de IA para redactar oficios, actualizar protocolos médicos e, incluso, estructurar informes complejos que antes le demandaban varias horas de trabajo. El tiempo recuperado, dice, lo destina a labores de mayor valor para los pacientes.

    Hazlo con IA ya ha capacitado a 150 mil personas.

    Ambos forman parte de los más de 150 mil inscritos en el programa “Hazlo con IA”, iniciativa que acaba de cerrar su primera etapa con cifras inéditas para la región y que ahora prepara una expansión hacia profesores, emprendedores y ciudadanía en general.

    El programa, impulsado por el ecosistema Futuro del Trabajo de Sofofa Capital Humano, junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), surgió a partir de constatar que la inteligencia artificial ya no es una tecnología reservada para especialistas.

    Según los datos del programa, ya existen 151.859 personas inscritas y 131.648 cursos aprobados. La plataforma acumula más de 608 mil visitas y genera actualmente unas 135 nuevas certificaciones diarias. Los resultados superaron las expectativas de los propios impulsores del programa.

    El alcance también ha sido significativo en el sector público. Actualmente, el 9% de los funcionarios pertenecientes al gobierno central, SLEP y servicios de salud se encuentra inscrito en alguna de las capacitaciones.

    Aunque quizás uno de los hallazgos más relevantes es que la capacidad de aprendizaje no mostró diferencias relevantes entre grupos demográficos. Los resultados indican mejoras similares entre hombres y mujeres, jóvenes y adultos, habitantes de Santiago y regiones.

    Para Álvaro Soto, director del Cenia, uno de los principales méritos del programa ha sido acercar la inteligencia artificial a sectores tradicionalmente más alejados de la innovación tecnológica.

    “Ha servido para acercar la IA a grupos que típicamente están más lejos del desarrollo tecnológico, como la mediana y pequeña empresa y los funcionarios del sector público. La forma bajo la que hemos construido este programa no es desde la perspectiva de enseñar IA, sino más bien enriquecer y hacer más productivas sus horas de trabajo gracias a las habilidades desarrolladas para usar inteligencia artificial generativa basada en casos”, sostiene.

    Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, agrega también que “ningún esfuerzo individual habría alcanzado los resultados que hoy muestra este programa de formación masiva en IA, porque su fuerza está en la colaboración”. Ante esto, el director nacional (s) de Sence, Rodrigo Valdivia, agrega que “el desafío ahora es avanzar desde experiencias focalizadas hacia una estrategia de alcance masivo que permita incorporar estas capacidades en distintos segmentos de la población”.

    Álvaro Soto, Director del Centro de Inteligencia Artificial Andres Perez

    El impacto también se observa dentro del aparato estatal. Angie Varela, encargada de Experiencias Turísticas y Capital Humano de la Subsecretaría de Turismo, utilizó los conocimientos adquiridos para fortalecer la formulación de proyectos y el desarrollo de marcos lógicos en el ministerio. Junto con ello, incorporó una práctica que considera fundamental en este proceso: transparentar cuándo y cómo se utilizó inteligencia artificial en documentos públicos.

    Primeros resultados

    Con lo obtenido de la primera etapa sobre la mesa, los impulsores del programa anunciaron una expansión que buscará llegar a nuevos segmentos de la población. El foco estará puesto en docentes, microemprendedores y ciudadanos interesados en utilizar inteligencia artificial para resolver problemas cotidianos relacionados con salud, finanzas personales, educación o emprendimiento.

    “Hoy proyectamos una nueva etapa de expansión hacia otros grupos y distintos países de América Latina, siempre con el propósito de enriquecer la vida de otras personas”, afirma Soto.

    Natalia Lidijover, directora ejecutiva de Futuro del Trabajo Sofofa Capital Humano, destaca que la iniciativa comienza, además, a proyectarse más allá de las fronteras chilenas. “La nueva etapa que iniciamos hoy no solo implica escalar en masividad, sino que nos abre la oportunidad de exportar conocimiento y experiencia concreta para la adopción de la IA por parte de las personas, desde Chile hacia Latinoamérica. Nuestra meta es que nadie quede fuera de la transformación que estamos viviendo”, señala.

    Inteligencia artificial en salud.

    Tras su implementación en Chile, “Hazlo con IA” inicia una nueva etapa de expansión hacia América Latina. Como parte de este proceso, actualmente ya se desarrollan estudios en Argentina, Uruguay, Colombia y México, para identificar cómo la IA puede acelerar distintas ocupaciones y orientar futuras iniciativas de formación.

    Ante estos resultados, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, valoró los resultados emanados de este programa. “Uno de los pilares de nuestro ministerio es la adopción masiva de la IA y eso requiere programas de formación asincrónicos y de calidad, como lo es ‘Hazlo con IA’”, sentenció.

    La próxima prueba será aún más desafiante: llevar estas herramientas a las salas de clases y a la vida cotidiana de ciudadanos que, hasta ahora, observaban la incursión de la IA desde la distancia.

    Más sobre:Inteligencia ArtificialHazlo con IACeniaSofofaCapital HumanoCienciaTrabajoMinisterio de CienciaMinisterio del Trabajo

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