SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Recursos y supervisión: Contraloría desarrolla inédita fiscalización a sistema de protección de la niñez a nivel nacional

    “Estamos constituidos en todas las regiones del país fiscalizando la situación de los menores y si se les está dando la protección que las normas y la Constitución mandatan en el Servicio Mejor Niñez”, señaló la contralora Dorothy Pérez.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Equipos de fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) se desplegaron de forma inédita en todas las regiones del país para revisar las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia.

    La entidad que encabeza Dorothy Pérez informó que este despliegue apunta a revisar el proceso de transferencia de recursos hacia los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y fiscalizar, también, la supervisión que el servicio efectuó en las residencias de acogida el año pasado.

    Asimismo, se verificará que las condiciones en las que habitan los menores concuerden con lo establecido en la normativa vigente, precisaron desde la Contraloría.

    Presentación en el Congreso

    La contralor fue una de las invitadas a la sesión de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, que se efectuó la mañana de este miércoles.

    En la instancia, Pérez presentó el Informe Final N°541 de 2025 sobre el Programa de Reunificación Familiar que se aplicó respecto a menores de edad de nacionalidad haitiana.

    En la ocasión, detalló los principales hallazgos de la fiscalización efectuada, entre los que se encuentra un desorden mayor y bajo nivel de coordinación en las instituciones a cargo de la Reunificación Familiar, por lo que se instruyeron sumarios en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y en la Subsecretaría de la Niñez.

    La contralora enfatizó que el cuidado y fiscalización de la infancia será uno de los principales objetivos de la CGR para este 2026, razón por la cual se ordenó el inicio de este inédito despliegue a nivel nacional.

    “Estamos constituidos en todas las regiones del país fiscalizando la situación de los menores y si se les está dando la protección que las normas y la Constitución mandatan en el Servicio Mejor Niñez”, señaló.

    Dorothy Pérez explicó que esto se da en el contexto de que han recibido 137 oficios de tribunales que están relacionados al ingreso de NNA a residencias especializadas y “cuatro denuncias particulares sobre condiciones de seguridad, fallecimiento de menores en una residencia, así como respecto a la revisión de transferencias y recursos a alguna corporación”.

    “El objetivo es velar por el cumplimiento de las normas de las instituciones públicas que tienen roles mandatados en esta materia”, recalcó.

    Más sobre:ContraloríaNNA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto: Senado votará durante esta jornada la megarreforma del gobierno

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia

    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    El reencuentro en Chile entre Al Gore y Michelle Bachelet a 20 años de “Una verdad incómoda”

    Arrau desvincula parte del escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas

    Presidente de la Sochipe y vacuna contra la influenza: “La cobertura es insuficiente y deja a niños expuestos a riesgos”

    Lo más leído

    1.
    El reencuentro en Chile entre Al Gore y Michelle Bachelet a 20 años de “Una verdad incómoda”

    El reencuentro en Chile entre Al Gore y Michelle Bachelet a 20 años de “Una verdad incómoda”

    2.
    Desde vender mermeladas a administrar un hospital: más de 150 mil personas han aplicado IA en Chile para potenciar trabajos

    Desde vender mermeladas a administrar un hospital: más de 150 mil personas han aplicado IA en Chile para potenciar trabajos

    3.
    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    4.
    Seguridad oficia a municipios por programa en el que participaba uno de los detenidos por encerrona mortal en San Bernardo

    Seguridad oficia a municipios por programa en el que participaba uno de los detenidos por encerrona mortal en San Bernardo

    5.
    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    El tour delictual de una banda de menores de edad que terminó con trágico crimen de niño de 12 años en San Bernardo

    6.
    “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo”: ministra Arzola ante fallo del TC por Escuelas Protegidas

    “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo”: ministra Arzola ante fallo del TC por Escuelas Protegidas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento
    Chile

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Recursos y supervisión: Contraloría desarrolla inédita fiscalización a sistema de protección de la niñez a nivel nacional

    Minuto a minuto: Senado votará durante esta jornada la megarreforma del gobierno

    Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio
    Negocios

    Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio

    Megarreforma: la CPC pide perseverar en invariabilidad tributaria para dar certeza jurídica a las inversiones

    Toesca presenta cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    En vivo: se define el Grupo D con los duelos de Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos
    El Deportivo

    En vivo: se define el Grupo D con los duelos de Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos

    En vivo: se define el Grupo F con los partidos de Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos

    En vivo: se define el grupo E con los partidos de Curazao vs. Costa de Marfil y Ecuador vs. Alemania

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje
    Cultura y entretención

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia
    Mundo

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé