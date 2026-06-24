Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

La cuarta querella en el marco del Caso Sartor presentó este miércoles Toesca, gestora de fondos mandatada por la CMF para liquidar varios de los vehículos la fallida administradora.

El escrito, presentado por el abogado de Toesca, Sergio Rodríguez, acusa de los delitos de negociación incompatible y administración desleal a Pedro Pablo Larraín, Miguel Luis León Núñez, Mauro Valdés, Óscar Ebel, Michael Clark, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante, Juan Carlos Jorquera, Carlos Larraín Mery, y Hugo Andrés Baranda Peralta, en su calidad de gerente general de Danke SF SpA y de Emprender Capital Servicios Financieros SpA.

El escrito comprende dos líneas de imputación: el financiamiento otorgado desde los fondos Táctico, Leasing y Proyección a Danke SF SpA; y el financiamiento otorgado desde esos mismos fondos a Emprender Capital Servicios Financieros SpA.

“Ambas sociedades estaban relacionadas a Sartor AGF por el control del mismo grupo”, indica el documento.

Además, sostiene que “las operaciones de ambas líneas responden a un mismo esquema. Sartor AGF administraba los fondos; el grupo que la controlaba dominaba también a las sociedades receptoras de los recursos. Desde esa doble posición, los fondos financiaron de forma sostenida a relacionadas y/o vinculadas del mismo grupo”.

La afectación de los tres fondos en concreto, acusa la querella, se produjo por tres vías.

“Primero, Sartor Leasing resultó afectado de forma directa, por mantener en cartera instrumentos de deuda emitidos por Danke SF SpA y por Emprender Capital Leasing SpA”, indica.

Por otra parte, Sartor Táctico resultó afectado “de forma indirecta, porque su activo principal eran cuotas del Fondo de Inversión Privado Sartor Deuda Privada cercanas al 74,5% de su cartera; desde ese fondo privado se cursaron operaciones a las dos relacionadas, y cerca del 80% de la cartera del propio FIP Sartor Deuda Privada (MM$ 41.720, sobre un total de MM$ 52.018) correspondía a pagarés de relacionadas sin fondos suficientes”.

A ello, se suma una afectación directa de Sartor Táctico, “por la línea que renovó a Emprender Capital Servicios Financieros SpA el 26 de enero de 2023 (productos Serviu). Por su parte, Sartor Proyección resultó afectado a través de vehículos de su entera propiedad (Inmobiliaria Sartor SpA) y por triangulación de monto y fecha”.

La segunda línea de imputación corresponde al financiamiento entregado a Emprender Capital Servicios Financieros.

“Si Emprender Capital Servicios Financieros y Emprender Capital Leasing no pagan los $37.500 millones que adeudan, el patrimonio de los aportantes se reduce en esa magnitud”, señala el documento.

El texto recuerda que la querella ya interpuesto por Toesca con anterioridad en contra de Sergio Yáñez cuantificó la exposición al 31 de diciembre de 2024 en cerca de $12.500.000.000 respecto de Emprender Capital Servicios Financieros SpA y de $25.000.000.000 respecto de Emprender Capital Leasing SpA.

Junto con ello detalló que Emprender Capital Servicios Financieros SpA es entidad relacionada a Sartor AGF, por la participación de Asesorías e Inversiones Sartor y por la integración del directorio de 29 de abril de 2022. “