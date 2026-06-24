Megarreforma: la CPC pide perseverar en invariabilidad tributaria para dar certeza jurídica a las inversiones

Presidenta de la CPC reiteró apoyo a la iniciativa del gobierno, para la que pidió celeridad en su tramitación.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se reunió hoy con el presidente José Antonio Kast con quien abordó distintos ámbitos de la economía chilena, justo ad portas de la votación en general de la megarreforma.

“Tuvimos una larga conversación con él de ideas, de propuestas y en ese sentido fue muy positivo”, afirmó la líder de los empresarios a la salida de la cita en el palacio de La Moneda.

Ad portas de la votación en general en el Senado del proyecto estrella del gobierno, Susana Jiménez reiteró su apoyo a la medida y además destacó la necesidad de que sea aprobado con celeridad debido a la actual situación de la economía y también por las intenciones de la oposición de dilatar la discusión.

“Es fundamental que el proyecto avance. La verdad es que el compromiso que tomó el presidente en periodo de campaña de volver a retomar mayor competitividad tributaria, de facilitar la tramitación de permiso, una simplificación regulatoria , se ve concretada en este proyecto de ley. Es un periodo razonablemente corto para un proyecto de esta importancia, es algo que hay que celebrar, esperamos que siga avanzando, porque con eso se va cumpliendo también con los compromisos que se hicieron con la ciudadanía”, afirmó.

Invariabilidad tributaria

Consultada por la prensa por la invariabilidad tributaria contenida en el proyecto y la posible apertura del gobierno de reducirla de 25 años a 20 años estableciendo, además, una prima de 1,5% que deberá pagar el titular del proyecto para acceder al sistema de certeza jurídica, Jiménez dijo que se tratan finalmente de detalles que se pueden conversar, pero que sí es importante su aprobación.

La dirigente reiteró que la invariabilidad es importante porque supone una señal de certeza jurídica para el inversionista nacional y extranjero, recordando el mecanismo del DL-600.

“Siempre dijimos que los parámetros de esa invariabilidad eran perfectamente discutibles. Si son 20 o 25 años, si el umbral son US$ 50 millones más, menos, es parte de la negociación parlamentaria”, afirmó.