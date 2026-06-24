SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Megarreforma: la CPC pide perseverar en invariabilidad tributaria para dar certeza jurídica a las inversiones

    "Es una señal muy importante para los inversionistas y para poder atraer mayor cantidad de proyectos de inversión”, dijo Susana Jiménez tras una reunión con el presidente Kast.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Presidenta de la CPC reiteró apoyo a la iniciativa del gobierno, para la que pidió celeridad en su tramitación. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se reunió hoy con el presidente José Antonio Kast con quien abordó distintos ámbitos de la economía chilena, justo ad portas de la votación en general de la megarreforma.

    “Tuvimos una larga conversación con él de ideas, de propuestas y en ese sentido fue muy positivo”, afirmó la líder de los empresarios a la salida de la cita en el palacio de La Moneda.

    Ad portas de la votación en general en el Senado del proyecto estrella del gobierno, Susana Jiménez reiteró su apoyo a la medida y además destacó la necesidad de que sea aprobado con celeridad debido a la actual situación de la economía y también por las intenciones de la oposición de dilatar la discusión.

    “Es fundamental que el proyecto avance. La verdad es que el compromiso que tomó el presidente en periodo de campaña de volver a retomar mayor competitividad tributaria, de facilitar la tramitación de permiso, una simplificación regulatoria, se ve concretada en este proyecto de ley. Es un periodo razonablemente corto para un proyecto de esta importancia, es algo que hay que celebrar, esperamos que siga avanzando, porque con eso se va cumpliendo también con los compromisos que se hicieron con la ciudadanía”, afirmó.

    Invariabilidad tributaria

    Consultada por la prensa por la invariabilidad tributaria contenida en el proyecto y la posible apertura del gobierno de reducirla de 25 años a 20 años estableciendo, además, una prima de 1,5% que deberá pagar el titular del proyecto para acceder al sistema de certeza jurídica, Jiménez dijo que se tratan finalmente de detalles que se pueden conversar, pero que sí es importante su aprobación.

    La dirigente reiteró que la invariabilidad es importante porque supone una señal de certeza jurídica para el inversionista nacional y extranjero, recordando el mecanismo del DL-600.

    “Siempre dijimos que los parámetros de esa invariabilidad eran perfectamente discutibles. Si son 20 o 25 años, si el umbral son US$ 50 millones más, menos, es parte de la negociación parlamentaria”, afirmó.

    En esa misma línea, dijo que estaba de acuerdo con que haya flexibilidad a la hora de discutir ese tema, pero “que se persevere porque es una señal muy importante para los inversionistas y para poder atraer mayor cantidad de proyectos de inversión”.

    Más sobre:MegarreformaImpuestosSusana JiménezInvariabilidad tributaria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Recursos y supervisión: Contraloría desarrolla inédita fiscalización a sistema de protección de la niñez a nivel nacional

    Minuto a minuto: Senado votará durante esta jornada la megarreforma del gobierno

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia

    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    El reencuentro en Chile entre Al Gore y Michelle Bachelet a 20 años de “Una verdad incómoda”

    Arrau desvincula parte del escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas

    Lo más leído

    1.
    Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio

    Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio

    2.
    Quiroz ad portas de votación de la megarreforma en el Senado: “Si no crecemos al 3% más de modo sostenido, el tema fiscal no tiene solución”

    Quiroz ad portas de votación de la megarreforma en el Senado: “Si no crecemos al 3% más de modo sostenido, el tema fiscal no tiene solución”

    3.
    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente

    Petróleo anota fuerte caída y está a punto de quebrar el nivel previo al estallido de la guerra en Medio Oriente

    4.
    Ministro del Trabajo afirma que contratos por hora se deben regular bien para no generar empleos precarios

    Ministro del Trabajo afirma que contratos por hora se deben regular bien para no generar empleos precarios

    5.
    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    6.
    St. Marche: Cencosud adquiere cadena de supermercados premium en Brasil

    St. Marche: Cencosud adquiere cadena de supermercados premium en Brasil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Corea del Sur en TV y streaming

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento
    Chile

    Toy Story 5 llega a Santiago con una experiencia gratuita: revisa las fechas y horarios del evento

    Recursos y supervisión: Contraloría desarrolla inédita fiscalización a sistema de protección de la niñez a nivel nacional

    Minuto a minuto: Senado votará durante esta jornada la megarreforma del gobierno

    Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio
    Negocios

    Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio

    Megarreforma: la CPC pide perseverar en invariabilidad tributaria para dar certeza jurídica a las inversiones

    Toesca presenta la cuarta querella en el marco del Caso Sartor

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio
    Tendencias

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Por qué estamos agotados y cómo dejar de culparnos por ello, según Claudia Lewis y Camilo Pino

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia los próximos días, según el tiempo

    En vivo: se define el Grupo D con los duelos de Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos
    El Deportivo

    En vivo: se define el Grupo D con los duelos de Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos

    En vivo: se define el Grupo F con los partidos de Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos

    En vivo: se define el grupo E con los partidos de Curazao vs. Costa de Marfil y Ecuador vs. Alemania

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje
    Cultura y entretención

    “El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

    Vacaciones de invierno 2026: agenda de panoramas con museos y espacios culturales

    Valentina Cruz en el Bellas Artes: la mayor retrospectiva de una figura clave del arte chileno

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia
    Mundo

    Los vínculos de Zapatero en A. Latina se extienden: Habría recibido 200 mil euros para interceder por empresa peruana en Bolivia

    Keiko Fujimori asegura victoria electoral tras obtener una ventaja irreversible en el conteo de votos

    Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé