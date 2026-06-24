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    Arrau desvincula parte del escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas

    A poco más de un mes de la llegada del ingeniero al Ministerio de Seguridad, cuatro de los ocho abogados que integraban el gabinete de la exfiscal, han dejado la repartición de gobierno. El resto, por ahora, continúa sus funciones en el ministerio.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Desde la llegada del ministro, Martín Arrau (Republicanos) al Ministerio de Seguridad, una serie de cambios en los equipos han ocurrido. Tras la salida de la exministra, Trinidad Steinert, no sólo el círculo de hierro y sus principales asesores han dejado la repartición de Teatinos 220.

    Durante las últimas semanas, según fuentes de La Tercera, parte del escuadrón de abogados que había fichado la exministra también dejó la repartición de Seguridad. Ese grupo, que arribó en marzo al ministerio, estaba integrado por ocho abogados, quienes se integraron al propio gabinete de Steinert para tramitar causas judiciales que emprendiera la repartición de gobierno.

    La contratación de este grupo de abogados, y su integración al gabinete para tramitar causas, correspondió a un cambio en las lógicas al interior de la repartición. El estilo de Steinert se tradujo en que sería su propio gabinete, y no una repartición jurídica, la que tramitaría las causas.

    Según explicaron fuentes de gobierno en aquel entonces, esta decisión se basaba porque en la perspectiva de esa administración, la facultad para querellarse radica en la ministra, por lo que los abogados habían sido contratados en el gabinete para tener coordinación con el resto del equipo directo de Steinert.

    Pero con la llegada de Arrau al ministerio, dicha disposición cambió. El ingeniero arribó a Teatinos 220 con un equipo de asesores que provenían de su paso por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), incluso desde antes, en su etapa de intendente en la entonces naciente Región del Ñuble.

    Las salidas

    Las primeras salidas que hubo en Seguridad tras la partida de Steinert, fue el exjefe de gabinete Francisco Chambi, el exjefe de comunicaciones Iván Pereira, la jefa de asesores de la exministra Nicole Acuña y la exjefa de avanzada del ministerio Francisca Contreras. Así como también el abogado Mauricio Fernández, quien había llegado a Seguridad como uno de los últimos refuerzos de la exautoridad, al igual que Darío Paya, asesor político externo de Steinert quien dejó de ejercer su asesoría la que cumplió sin un cargo formal y de manera ad honorem.

    Pero tras esas desvinculaciones, quedó en duda la salida del escuadrón de abogados fichados por la exfiscal. Sin embargo, según conocedores del asunto, parte de este equipo dejó el ministerio a mediados de mes.

    El paso de este grupo de jóvenes profesionales había generado ruido, dada las cuestionadas causas que representaron, como la querella por Ley de Seguridad del Estado que invocó la exministra durante la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    Así, de los ocho profesionales que se sumaron al gabinete de Steinert para tramitar causas, cuatro de ellos ya han salido del ministerio. La primera en irse fue la abogada Catalina Salas, quien dejó el ministerio apenas salió Steinert.

    El resto de los integrantes del escuadrón de la exfiscal que dejaron Seguridad, prestó servicios hasta mayo pasado. En ese grupo se encuentra el abogado Nicolás Rivera, quien durante poco más de dos meses se desempeñó tramitando causas del ministerio. A él también se sumó Josefina Leay, quien se había integrado a Seguridad en marzo pasado. Además de ellos, Nicolás Bravo también dejó el Ministerio de Seguridad.

    Los otros cuatro profesionales que formaban parte del grupo de abogados del gabinete de Steinert, según fuentes de gobierno, aún permanecen con sus funciones en el ministerio, aunque ya no integran el gabinete del ministro Arrau.

    Las otras desvinculaciones

    Al igual que este grupo de abogados, también han dejado el ministerio de Seguridad otros tres profesionales, quienes durante la gestión de Steinert se desempeñaban en diferentes funciones de dicha gabinete.

    Por ejemplo, John Villalobos, quien según los registros de Transparencia trabajaba como “apoyo a la gestión de la ministra”. Sin embargo, según el mismo consolidado, cumplió dichas funciones hasta el 29 de mayo.

    También, salió de Seguridad, Juan Francisco Tapia, coordinador de meses intersectoriales.

    Mismo caso que el de Daniela Oyarzún, quien según Transparencia era asesora y encargada de la exministra Steinert y figuraba entre los nombres de las funcionarias que se habían quedado tras la llegada de Arrau.

    Más sobre:SeguridadMinisterio de SeguridadMartín ArrauTrinidad Steinert

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