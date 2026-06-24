Partidos de extrema derecha en Europa: 23% de los votantes los respalda

Nigel Farage, líder del partido británico Reform UK, habla durante un acto de campaña electoral de Reform UK en Londres, Reino Unido, el 10 de junio de 2024. Foto: Archivo

Un 23% de los electores en Europa ahora vota por partidos de extrema derecha, una proporción que casi se ha quintuplicado desde mediados de la década de 1990 y que ha aumentado de forma especialmente pronunciada en los últimos tres años.

Así lo dio a conocer un análisis realizado por más de 150 politólogos en 31 países -para la encuesta Populista y publicada para The Guardian- que reveló que hace una década un 10% de los votantes le entregaba su preferencia a una de esas colectividades, mientras que en 1995 esa cifra solo alcanzaba el 5%.

La investigación sobre partidos de extrema izquierda, extrema derecha y populistas europeos, dirigida por Matthijs Rooduijn, politólogo de la Universidad de Ámsterdam, también reveló que casi el 30% de los europeos ahora votan por partidos antisistema, otro récord.

“Cuando iniciamos el proyecto PopuList en 2018, la principal conclusión fue que uno de cada cuatro europeos votaba por partidos populistas, principalmente de extrema izquierda y extrema derecha”, dijo Rooduijn. “Ahora uno de cada cuatro vota por partidos de extrema derecha, principalmente populistas. Es un cambio importante”, añadió.

Nigel Farage, líder del partido británico Reform UK, reacciona durante una conferencia en Chester, Gran Bretaña, el 11 de enero de 2025. Foto: Archivo Temilade Adelaja

La investigación indicó que el aumento del apoyo a la extrema derecha fue más evidente entre los años 2023 y 2025, y los partidos de extrema derecha lograron avances a menudo históricos en las elecciones nacionales de grandes países como Francia y Reino Unido en 2024, y luego en Alemania al año siguiente.

Por ejemplo, el Partido de la Libertad (FPÖ), de extrema derecha en Austria, pasó del 16% al 29% en las elecciones de 2024, mientras que la Agrupación Nacional (RN) de Francia subió del 19% al 37%, convirtiéndose en el partido más grande del parlamento francés, y Chega en Portugal aumentó del 7% al 18%, indicó el estudio citado por The Guardian.

En Gran Bretaña, Reform UK aumentó su porcentaje de votos del 2 % en 2019 (como el partido del Brexit) al 14 % en 2024, según el estudio. Reform ha insistido anteriormente en que no es de extrema derecha. No respondió a la solicitud de comentarios de The Guardian.

En las elecciones alemanas de 2025, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) duplicó su puntuación, pasando del 10% al 21%, y se convirtió por primera vez en el segundo partido más grande del país.

Los partidos populistas de extrema derecha forman parte actualmente de coaliciones gobernantes en Croacia, la República Checa, Italia y Finlandia, apuntalan un gobierno minoritario de derecha en Suecia y, según el análisis, lideran las encuestas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido.

La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, interviene durante la cumbre ‘Patriots’, en Hotel Marriott Auditorium, a 8 de febrero de 2025, en Madrid (España). Foto: Europa Press Ricardo Rubio - Europa Press

Dichos partidos también han sufrido derrotas recientes, incluso en los Países Bajos, donde el Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders perdió casi un tercio de sus escaños y terminó segundo el año pasado , y en Hungría, donde Fidesz, de Viktor Orbán, fue derrotado contundentemente por su rival de centroderecha en abril.

El porcentaje de votantes europeos que emiten su voto a favor de partidos de extrema derecha ha seguido aumentando. “Es importante recalcar que esto no es algo repentino”, afirmó a The Guardian Rooduijn. “Lleva décadas gestándose y se ha acelerado recientemente”, añadió.

Los expertos dijeron a The Guardian que esta tendencia se debe a diversos factores. Esta lista incluye a los partidos políticos que han obtenido al menos un escaño parlamentario, o el 2% del voto popular, en las elecciones legislativas nacionales desde 1989.

Existen numerosas razones que explican el fortalecimiento de los partidos de derecha, una de las cuales, como Roduijn explicó a The Guardian, es que las opiniones de los votantes sobre temas clave para la extrema derecha, como la inmigración, no han cambiado con el tiempo, sino que se han vuelto aún más significativas.

Entonces, los partidos de extrema derecha se “normalizaron”. “Cuanto más grandes y exitosos son, más ‘normales’ se vuelven. Esto se ve favorecido por los medios de comunicación y los partidos ‘tradicionales’ que aceptan sus ideas”, dijo Roduijn.

Los colíderes del partido Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla y Alice Weidel, reaccionan tras los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones generales alemanas en Berlín, Alemania, el 23 de febrero de 2025. Foto: Archivo Pool

Finalmente, los partidos de extrema derecha son “muy, muy buenos narradores de historias”. “Saben cómo formular su mensaje, que en última instancia siempre hace referencia al grupo interno y al grupo externo: la nación contra los inmigrantes, los jueces, la ‘élite vouk’, quien sea”, dijo el investigador holandés.

Los académicos también señalan que el populismo, generalmente combinado con ideologías de derecha o de izquierda, divide a la sociedad en dos grupos homogéneos y opuestos: la “gente común” y la “élite corrupta”. Sus partidarios lo consideran un correctivo democrático, mientras que los críticos señalan que los populistas en el poder socavan las normas democráticas.

“Expresan el descontento de los ciudadanos. Eso es bueno para la democracia. Pero sus ideas no siempre son compatibles con los principios básicos de la democracia liberal. Esto es especialmente cierto en el caso de los partidos populistas de extrema derecha”, afirmó Roduijn.

También señaló que la experiencia de países como Hungría, Polonia y Estados Unidos demuestra que la democracia puede verse presionada cuando los populistas de extrema derecha llegan al poder.