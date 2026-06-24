Tallos de betarraga en escabeche

Receta para 1 frasco de 1/2 litro.

Ingredientes:

Los tallos de un paquete de betarragas (5 a 6 unidades).

⅓ taza de vinagre de vino de calidad (rojo o blanco).

½ taza de agua.

2 cucharadas de azúcar o miel.

1 cucharadita de sal.

1 ramita de orégano, tomillo o romero.

1 cucharada de semillas de mostaza.

Preparación:

1. Esterilizar un frasco de vidrio de ½ litro.

2. Limpiar, lavar y cortar los tallos de 1 cm de largo y disponer dentro del frasco.

3. Agregar en una olla el agua, el vinagre, el azúcar, la sal, las semillas de mostaza y la ramita de hierba a elección.

4. Llevar a fuego fuerte hasta que rompa el hervor y se disuelvan la sal y el azúcar. Verter caliente en el frasco (sobre los tallos) y cerrar hermético.