Tallos de betarraga en escabeche
Una forma simple y deliciosa de aprovechar los tallos de betarraga. Este escabeche queda crocante, aromático y perfecto para sumar sabor a ensaladas, sándwiches o picoteos.
Receta para 1 frasco de 1/2 litro.
Ingredientes:
Los tallos de un paquete de betarragas (5 a 6 unidades).
⅓ taza de vinagre de vino de calidad (rojo o blanco).
½ taza de agua.
2 cucharadas de azúcar o miel.
1 cucharadita de sal.
1 ramita de orégano, tomillo o romero.
1 cucharada de semillas de mostaza.
Preparación:
1. Esterilizar un frasco de vidrio de ½ litro.
2. Limpiar, lavar y cortar los tallos de 1 cm de largo y disponer dentro del frasco.
3. Agregar en una olla el agua, el vinagre, el azúcar, la sal, las semillas de mostaza y la ramita de hierba a elección.
4. Llevar a fuego fuerte hasta que rompa el hervor y se disuelvan la sal y el azúcar. Verter caliente en el frasco (sobre los tallos) y cerrar hermético.
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