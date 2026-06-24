Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

A meses de que se estrene Grand Theft Auto VI, Rockstar Games, anunció los precios de las ediciones estándar y Ultimate del videojuego.

El nuevo GTA se presenta como uno de los títulos más esperados de la temporada, tras una serie de postergaciones en su fecha de lanzamiento.

Finalmente, la entrega de los creadores de Vice City y San Andreas llegará el próximo 19 de noviembre . Estará disponible en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Las reservas iniciarán a las 00:00 (hora local) del jueves 25 de junio.

Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

Cuál será el precio del Grand Theft Auto VI

El precio oficial del nuevo GTA es de $79,99 dólares en su versión estándar y $99,99 dólares en la Ultimate . Tales cifras se traducen en alrededor de $74.000 y $92.000 pesos chilenos, respectivamente.

La versión estándar incluye el juego base completo. La Ultimate, además del juego en sí, incluye contenido digital adicional, bonificaciones exclusivas y acceso a ventajas dentro del ecosistema del videojuego.

Entre estas se encuentran vehículos, armas, ropa y objetos que pueden utilizar los personajes, según afirma la franquicia a través de su sitio oficial.

Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

Desde Rockstar Games han declarado que las copias físicas del juego incluirán un código para la descarga digital dentro de la caja, en lugar de un disco. Sin embargo, hasta el momento, no han entregado mayores detalles al respecto.

El esperado Grand Theft Auto VI podrá precargarse en las consolas a partir del 12 de noviembre, es decir, una semana antes de su lanzamiento .

Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

Las compras realizadas antes del 20 de noviembre también incluirán el Vintage Vice City Pack, una colección de artículos inspirados en el pasado neón de Vice City, según detalla el blog oficial de Playstation. Se trata de elementos para utilizar dentro del ecosistema del videojuego.

Asimismo, los jugadores que reserven cualquier edición en PlayStation Store recibirán al instante un mes gratis de GTA+ canjeable.

Desde Sony Interactive Entertainment aseguran que el control inalámbrico DualSense de PS5 se presenta como un aliado ideal para disfrutar del nuevo GTA y las funciones inmersivas de la consola .

“La retroalimentación háptica del control brinda vibraciones precisas, mientras que los gatillos adaptativos proporcionan una resistencia dinámica. El altavoz integrado del control también agrega otra dimensión a momentos e interacciones clave, con efectos de sonido que se ven realzados por la retroalimentación háptica”.

Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

“Con Tempest 3D AudioTech, también puedes sumergirte en los inconfundibles paisajes sonoros de Leonida. Desde las calles de Vice City a los momentos que se desarrollan a lo largo del estado, este posicionamiento de audio de alta precisión mejora tu percepción, ayudando a traer este mundo a la vida de una forma inigualable”.

Grand Theft Auto VI también aprovecha la velocidad ultrarrápida del SSD de PS5, lo que permite experimentar el mundo expansivo del videojuego con tiempos de carga “casi instantáneos”, según anticipan.