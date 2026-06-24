Caso Australis: Tribunal anula fallo arbitral que había ordenado millonaria indemnización a favor de Joyvio

El último capítulo del caso Australis lo ganó el empresario chileno Isidoro Quiroga. En su disputa con la china Joyvio por la venta de la salmonera Australis, en US$ 921 millones, realizada en 2019, Quiroga consiguió esta semana un fallo clave, dictado por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El gigante asiático había recurrido a un tribunal arbitral que le dio en parte la razón y condenó, en agosto del año pasado, a Quiroga a compensar al comprador de la empresa salmonera en cerca de US$ 300 millones. Sin embargo, los abogados de Quiroga, encabezados por Cristóbal Eyzaguirre, del estudio Claro & Cia, recurrieron a tribunales y pidieron la nulidad de ese dictamen.

La Corte de Apelaciones de Santiago comunicó este 24 de junio su decisión. En un fallo dividido, igual que el laudo arbitral, los jueces dieron ahora la razón a Isidoro Quiroga: los ministros Guillermo de la Barra y la abogada integrante Catalina Infante determinaron la anulación del fallo arbitral, con el voto disidente del ministro Fernando Valderrama.

15/01/2025 - FORMALIZACION DE ISIDORO QUIROGA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Se acoge la petición de nulidad interpuesta por el abogado Cristóbal Eyzaguirre Baeza en contra del laudo arbitral (...), el que se anula en su totalidad, desestimándose la invalidación parcial”, dice el fallo de mayoría.

“La nulidad debe alcanzar toda la sentencia arbitral, debido a que el vicio que se ha dejado asentado afecta presupuestos básicos para la validez del arbitraje, de modo que una separación o distinción entre las distintas disposiciones del laudo no resultaría aceptable”, dice en su considerando vigésimo séptimo.

En su razonamiento, los jueces de mayoría concedieron uno de los reclamos de Quiroga para invalidar el fallo anterior: que el tribunal arbitral había acogido una acción distinta de la interpuesta por Joyvio. “La sentencia arbitral no es congruente con la descripción del caso que las partes hicieron y, consecuentemente, se configura la causal de nulidad”, determinó la Corte de Apelaciones.

En el considerando vigésimo quinto, el tribunal concluyó que “el laudo acogió una acción distinta a la ejercida y debatida en el proceso arbitral, sustituyendo una acción indemnizatoria nominada, fundada en el comportamiento dolosa de la demandada, por una restitutoria de rebaja de precio”.

La defensa legal de Joyvio fue liderada por el abogado Alberto Eguiguren e integrada además por los penalistas Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik. En el proceso arbitral, Joyvio fue defendida por Sebastián Oddo y Carolina Alcalde. Y en los alegatos de la causa en la Corte de Apelaciones incluso participó, en defensa de Joyvio, el rector de la UDP, Carlos Peña.

“Recibimos con satisfacción la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió nuestra solicitud de anular el laudo arbitral. Estamos muy conformes con que se haya invalidado un fallo jurídicamente improcedente, cuya gravedad ya había sido advertida por reconocidos expertos chilenos y extranjeros”, señalaron desde Asesorías e Inversiones Benjamin, el family office de Isidoro Quiroga.

“La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago restablece el imperio del derecho, al anular una decisión que se apartó de lo pedido en la demanda y de lo debatido en el juicio, desconociendo principios esenciales del debido proceso y del respeto a los contratos”, agregaron.

El arbitraje

El grupo Joyvio había solicitado al tribunal arbitral la restitución de casi US$ 900 millones por la compraventa de la salmonera vendida en 2019 o, en su defecto, el pago de compensaciones por US$ 620 millones.

El tribunal arbitral, formado al alero del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, dictó su fallo el 1 de agosto del 2025. Integrado por los abogados Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes, con el voto de los dos primeros condenó a pagar a los demandados US$ 217 millones, más intereses, lo que, según los abogados de Joyvio, completaba un monto indemnizatorio de casi US$ 300 millones.

El grupo Joyvio exigía una compensación de US$ 620 millones, considerando que el valor real de la empresa adquirida, según un informe preparado por FK Economics, era en realidad de US$ 299 millones.

El tribunal arbitral estableció entonces que debía haber un ajuste de precio en relación al valor real de la salmonera “Hay una diferencia entre lo efectivamente pagado y la cifra ajustada del precio (a base de 49 mil toneladas y no de 72 mil). De ese modo, en vez de haberse calculado un precio de USD 920.132.468, deberían haber sido uno de USD 692.472.000. Por lo tanto, se pagó un exceso de USD 227.660.468 y, atendido a que los demandados percibieron el 95,4% y no el 100%, hay un exceso a favor de los demandados de USD 217.211.355″, dice el dictamen en relación a lo que debía pagar Quiroga y su familia.

En el punto 660 se explica la conclusión: “Por lo expuesto, se accederá a lo solicitado, solo en cuanto los demandados serán condenados a la restitución de los montos indicados, en el porcentaje que le corresponde, considerando la parte del precio que recibieron”.

Ese dictamen fue anulado ahora por la Corte de Apelaciones. Las partes pueden acudir ahora a la Corte Suprema y para ello tienen cinco días hábiles.